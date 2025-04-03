Мали, Буркина-Фасо и Нигер создадут объединенные ВС для борьбы с терроризмом

Мали, Буркина-Фасо и Нигер планируют создать объединенные вооруженные силы для борьбы с террористическими группировками в Сахаро-Сахельском регионе. Об этом заявил глава МИД Мали Абдулайе Диоп по итогам встречи представителей Альянса государств Сахеля (AES) с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулай Диоп (слева), министр иностранных дел Республики Нигер Бакари Яу Сангаре (второй справа) и министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре (справа)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулай Диоп (слева), министр иностранных дел Республики Нигер Бакари Яу Сангаре (второй справа) и министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре (справа)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«И сегодня наша основная цель — это создать объединенные силы конфедерации Сахеля, чтобы бороться с террористической угрозой»,— сообщил Абдулайе Диоп (цитата по ТАСС).

Глава МИД Мали отметил, что все три страны достигли удовлетворительных результатов в борьбе с террористическими группировками.

Во всех трех странах в течение последних лет произошли государственные перевороты (в Мали — в 2021 году, в Буркина-Фасо — в 2022-м, в Нигере — в 2023-м). В случае с Нигером ЭКОВАС допускал военное вмешательство для урегулирования ситуации. После выхода из ЭКОВАС Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о создании конфедерации — Альянса государств Сахеля — для совместной борьбы с джихадистами. Глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко в интервью «РИА Новости» говорила, что Москва оказывает поддержку Альянсу государств Сахеля направлением военных специалистов и оборудования. Ранее сопротивление исламистам военным в Мали помогали осуществлять бойцы российской ЧВК «Вагнер».

Анастасия Домбицкая