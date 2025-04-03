Госуслуги будут блокировать доступ к финансовым данным в подозрительных профилях

Сайт «Госуслуги» ограничит доступ к финансовой информации в личном кабинете на 72 часа при подозрении, что профилем завладели мошенники, сообщили в Минцифры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Доступ может быть ограничен к разделам: «Доходы и налоги», «Работа и пенсия», а также «Льготы и выплаты». Мошенники не смогут получить информацию о финансах, даже если завладеют профилем. Кроме того, при подозрении на взлом аккаунта будет ограничена возможность войти с помощью Госуслуг на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение «Госключ».

В ведомстве добавили, что если доступ в заблокированный профиль необходим раньше, то пользователю нужно обратиться в центр обслуживания и предоставить паспорт и СНИЛС.

Ранее злоумышленники стали использовать новую схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». Согласно алгоритму, мошенники загружают поддельную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в «Госключ». Жертва получает уведомление о необходимости подписать документ. Затем ей звонит якобы сотрудник органов, который уверяет, что «все счета скомпрометированы, поэтому надо срочно подписать доверенность, чтобы он смог спасти деньги».