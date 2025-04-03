Госуслуги будут блокировать доступ к финансовым данным в подозрительных профилях
Сайт «Госуслуги» ограничит доступ к финансовой информации в личном кабинете на 72 часа при подозрении, что профилем завладели мошенники, сообщили в Минцифры.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Доступ может быть ограничен к разделам: «Доходы и налоги», «Работа и пенсия», а также «Льготы и выплаты». Мошенники не смогут получить информацию о финансах, даже если завладеют профилем. Кроме того, при подозрении на взлом аккаунта будет ограничена возможность войти с помощью Госуслуг на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение «Госключ».
В ведомстве добавили, что если доступ в заблокированный профиль необходим раньше, то пользователю нужно обратиться в центр обслуживания и предоставить паспорт и СНИЛС.
Ранее злоумышленники стали использовать новую схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». Согласно алгоритму, мошенники загружают поддельную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в «Госключ». Жертва получает уведомление о необходимости подписать документ. Затем ей звонит якобы сотрудник органов, который уверяет, что «все счета скомпрометированы, поэтому надо срочно подписать доверенность, чтобы он смог спасти деньги».