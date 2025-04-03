Госдума приняла в первом чтении закон о клевете без отягчающих обстоятельств

Госдума приняла в первом чтении законопроект Верховного суда о правках в Уголовно-процессуальный кодекс о клевете без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 128.1 УК). Если документ примут, то заявления о клевете смогут переводить в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения.

Согласно законопроекту, в случае клеветы пострадавший сможет обратиться в полицию, которая проведет расследование и передаст дело в суд. Сейчас пострадавший должен сам идти в суд и предъявлять обвинение оклеветавшему его человеку. Более того, в случае принятия законопроекта подобные дела нельзя будет закрыть по примирению сторон.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в 2023 году за клевету без отягчающих обстоятельств были осуждены 27 человек. При этом 239 человека получили оправдательный приговор.