Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3 тыс. человек

Количество жертв землетрясения в Мьянме возросло до 3003 человек, более 4500 получили ранения, сообщает AP со ссылкой на государственные СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Две основные группировки вооруженного сопротивления, сражающиеся с военными, захватившими власть в 2021 году у избранного правительства Аун Сан Су Чжи, объявили о прекращении огня для содействия гуманитарной помощи в связи с землетрясением. Перемирие продлится до 22 апреля, все силы государства будут направлены на ликвидацию последствий землетрясения и оказание помощи гражданам.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр находился в 17 км от Мандалая, второго по величине города страны с населением 1,5 млн. Подземные толчки ощущались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме. По данным ООН, более 3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

Россия, Индия, Китай, Малайзия отправили в Мьянму спасателей, а США, Евросоюз и Великобритания — гуманитарную помощь.

Подробнее о землетрясении — в материале «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».