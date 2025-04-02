Минцифры опровергло информацию о повышении ставки по IT-ипотеке

Минцифры опровергло информацию, распространяющуюся в интернете, о повышении ставок по IT-ипотеке. Льгота может быть изменена, только если заемщик сам нарушит условия договора, заверили в ведомстве. Министерство не уточняет, кто опубликовал информацию о том, что ставку собираются повысить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Минцифры добавили, что льготы могут перестать действовать, если заемщик вовремя не подтвердил соответствие требованиям для получения IT-ипотеки — работу в аккредитованной IT-компании, среднюю зарплату и так далее. Также пресс-служба сообщила, что льготная ставка и условия ее сохранения закреплены в договоре с банком. Они не меняются в течение всего срока, на который он заключен.

Сообщения о взлете процентной ставки по IT-ипотеке с 4% до 15% появились в Telegram-каналах. Публиковались жалобы анонимного пользователя, что ежемесячные платежи у многих айтишников выросли в четыре раза всего за один день.

Программа льготной ипотеки для IT-специалистов начала действовать в июле 2022 года. Она распространяется на сотрудников российских IT-компаний, аккредитованных в реестре Минцифры. Максимальная ставка составляет 6% годовых.

Подробнее о программе — в материале «Ъ» «IT-ипотеке помогут с обязательствами».