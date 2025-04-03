Парижская опера объявила планы на следующий сезон — предпоследний перед периодом больших реконструкций. Зрителей ждут Чайковский в постановке Рейфа Файнса, продолжение нашумевшего «Кольца нибелунга», иранская «Аида» и целая когорта новых хореографов. Рассказывает Мария Сидельникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейф Файнс впервые попробует себя в роли оперного режиссера, поставив «Евгения Онегина» Чайковского

Фото: Toby Melville / Reuters Рейф Файнс впервые попробует себя в роли оперного режиссера, поставив «Евгения Онегина» Чайковского

Фото: Toby Melville / Reuters

Пресс-конференцию провели в Танцевальном фойе Palais Garnier, историческом репетиционном зале за сценой. Выбор символичный. С одной стороны, оммаж прошлому: в этом году театр Шарля Гарнье празднует 150-летие. С другой — намек на будущее. В 2027 году сцену и закулисье Palais Garnier ждет ремонт. Работы начнутся летом 2027 года и продлятся ориентировочно два года. Театр в этот период будет работать как музей (туристические визиты — надежный хлеб Оперы), но спектаклей не будет. Следом эстафету примет Opera Bastille, где, как выразился Александр Неф, «переделывать надо все». Этот капитальный ремонт тоже планируется осуществить за два года (лето 2030–2032), но, по словам генерального директора, бюджет они закладывают аж до 2037 года (сегодня он оценивается в €600 млн). Так что сезон-2025/26 — предпоследний, который пройдет в полную артистическую мощность на двух собственных сценах. Дальше как минимум на пять сезонов Парижскую оперу ждут интересные и непростые времена. «Картины перевозить проще, чем людей»,— отшутился Александр Неф на вопрос, планирует ли Опера на время ремонта гастролировать, как коллекция Центра Помпиду, который тоже закрывается на долгий срок. Так что спектаклям Оперы подыскивают альтернативный дом в Париже. Переговоры ведутся с Театром Шатле, Opera Comique и Театром на Елисейских Полях, однако сценические возможности этих столичных площадок явно уступают возможностям Palais Garnier и совсем не сравнятся с техническим уровнем Opera Bastille.

Предстоящие закрытия и переезды также изменили вектор в поисках нового музыкального руководителя. Его пост по-прежнему остается вакантным (Густаво Дудамель ушел из Оперы в августе 2023 года), и Александр Неф не торопится с выбором.

Мало того, что генеральный директор пообещал музыкантам оркестра выбирать только из тех дирижеров, что уже работали с ними и получили одобрение большинства, так теперь еще нужен маэстро широкого профиля, который мог бы много времени уделять концертам, а не спектаклям, и выступлениям вне привычных стен Оперы.

Пока же Александр Неф, кажется, задался целью до предстоящих ремонтов работать бесперебойно (театральные занавесы поднимутся 364 раза, за сезон дадут 176 опер и 188 балетов, финансовые дела театра уверенно идут в гору — рост собственных заработков на €1,3 млн, до €13 млн по итогам года), выпустить все грандиозное, что было у него в планах, и возобновить знаковые спектакли, рассчитанные на сцену Opera Bastille.

В предстоящем сезоне семь оперных премьер, хедлайнер опять Вагнер. Начатый в этом сезоне эпический цикл «Кольцо нибелунга» (режиссер Каликсто Биейто, дирижер Пабло Эрас-Касадо; «Золото Рейна» французские критики разругали) продолжится премьерами «Валькирии» и «Зигфрида». И, забегая вперед, Неф анонсировал Фестиваль «Кольца» — весь ноябрь 2026-го пройдет в Опере под знаком вагнеровского цикла (по случаю его 150-летия). Но открывать сезон будет Верди: Опера представит премьеру «Аиды» в версии самой известной на Западе художницы из Ирана Ширин Нешат, которая ставила вердиевскую оперу еще на Зальцбургском фестивале 2017 года. За дирижерский пуль попеременно встанут Микеле Мариотти и Дмитрий Матвиенко.

Как и в нынешнем сезоне, у зимы 2026 года в Опере будет отчетливо русский характер. Английский актер и режиссер Рейф Файнс, экранный Онегин в одноименном фильме его сестры Марты (1999), берется теперь поставить «Евгения Онегина» Чайковского. Это его дебют в роли оперного режиссера. Онегин — российско-австрийский баритон Борис Пинхасович, Татьяна — армянская сопрано Рузан Манташян, Ольга — мальтийская меццо-сопрано Армик Монреаль, а Богдан Волков исполнит Ленского, одну из своих лучших партий. В дебютанты будущего сезона в Парижской опере записан и классик минимализма Филипп Гласс — как ни удивительно, но его сочинение войдет в репертуар главного французского театра впервые. Оперу «Сатьяграха» 1979 года, основанную на истории жизни Махатмы Ганди, доверили ставить хореографам — Бобби Джен Смит и Ору Шрайберу. Хочется верить, что их оперный опыт окажется удачнее балетного (см. “Ъ” от 29 марта 2023 года).

Балетный сезон 2025/26 года — первый, от начала и до конца составленный худруком Хосе Мартинесом. До этого он лишь разбавлял и дополнял программы, расписанные его предшественницей Орели Дюпон, покинувшей театр в 2022 году. Приверженец традиций, бывший этуаль сохранил вектор на баланс классики («Жизель», нуреевские «Баядерка» и «Ромео Джульетта»; в эту же компанию Мартинес записал «Даму с камелиями» Ноймайера), неоклассики («Парк» Прельжокажа, «Собор Парижской Богоматери» Пети, «Тема с вариациями» Баланчина) и современных балетов («O zlozony / O composite» Триши Браун, «The Seasons’ Canon» Кристал Пайт). Новшества касаются премьер: столько новых, малознакомых имен в сезоне Оперы не было давно. «Темных лошадок» — в основном одноактные балеты и переносы — он равномерно распределил по программам. Ставить сразу большие премьеры на парижских артистов сторонние хореографы побаиваются, признался Мартинес.

Всем тройчаткам Мартинес подобрал поэтические названия. В программе «Корни» рядом с баланчинской «Темой с вариациями» (1947), которая впервые войдет в репертуар Оперы, и «Играми корибантов» Кристофера Уилдона на музыку Бернстайна, которые переедут в Париж из Ковент-Гардена, заявлена «Рапсодия» Гершвина в постановке южноафриканского хореографа Мтутузели Новембра. Следом — «Контрасты», и опять новый для парижан хореографический язык: британца Дэвида Доусона, который перенесет свой балет «Anima Animus» (российскому зрителю Доусон известен по работе в Мариинском театре, его «Reverence» получил «Золотую маску» в 2006 году), и творческого модного голландского дуэта Имре и Марне ван Опсталь. Оба — бывшие танцовщики NDT, ставят по всему миру, и им Мартинес сразу заказал премьеру. Она называется «Drift wood» и будет посвящена влиянию общества потребления на природу и прочим бедам современности.

Дальше — больше. На март Хосе Мартинес запланировал вечер премьер под названием «Отпечатки», или «Следы» с двумя неизвестными. Английские хореографы Морганн Ранейкер Темпл и Джессика Райт в четыре руки поставят спектакль (пока без названия) на музыку Микаэля Карлссона, любимого композитора Александра Экмана. Испанец Маркос Моро в «Etude» возьмется исследовать любимые темы своего творчества — отношения между светом и тьмой, реальным и вымышленным. Его спектакли в Париже видели на гастролях Лионской оперы.

Junior Ballet — еще одна марка Хосе Мартинеса — станет активным участником нового сезона с гастролями и отдельным гала. Молодежная труппа Парижской оперы, созданная по инициативе худрука в этом году, состоит из бывших учеников школы и набранных по конкурсу молодых артистов со всего мира в возрасте от 18 до 23 лет. Контракт «юниоров» рассчитан на два года. Многие мечтают поступить во «взрослую» труппу. На все деликатные вопросы о ежегодном конкурсе, о забастовках, повышениях зарплат и прочих социальных трудностях внутри балета Хосе Мартинес дипломатично отвечал в духе «нужен диалог, диалог, диалог». Но все же «взрослым» артистам расслабляться не стоит: в спину дышит молодое поколение.

Мария Сидельникова