Что покажут в сезоне 2025/2026 другие мировые театры

Сезонные афиши больших оперных домов сформированы и по большей части уже объявлены. Миланский «Ла Скала» обычно делится своими планами чуть позже, поскольку и сезон там открывается только 7 декабря, но в этом году новый интендант знаменитого театра Фортунато Ортомбина уже представил перечень будущих премьер — правда, пока предварительный. Первая в этом перечне — «Леди Макбет Мценского уезда» в постановке Василия Бархатова. Большим русским операм, конечно, открывать сезон «Скала» далеко не впервой, но российским оперным режиссерам эта привилегия не доставалась с 2013 года, когда Дмитрий Черняков фраппировал премьерную публику своей «Травиатой». Помимо Бархатова в «Ла Скала» дебютирует Ромео Кастеллуччи, который ставит «Пеллеаса и Мелизанду» Дебюсси. Анна Нетребко споет в новой сценической версии «Набукко» Верди (режиссер Алессандро Талеви), Дамиано Микьелетто выпустит новую «Кармен»; обещаны также «Фауст» Гуно и, возможно, «Травиата», но постановщики пока неизвестны. 150-летие «Кольца нибелунга» в «Ла Скала» тоже отметят исполнением всей тетралогии с премьерой «Сумерек богов» в режиссерской версии Дэвида Маквикара.

Нью-йоркская Metropolitan Opera анонсировала курс на присутствие в репертуаре новых опер современных американских композиторов. В ознаменование этого предстоящий сезон откроется премьерой заказанной театром оперы Мейсона Бейтса «Потрясающие приключения Кавалера и Клея» по роману Майкла Шейбона, получившему «Пулитцера». А завершится еще одной мировой премьерой — композитор Габриела Лина Франк написала оперу «Последний сон Диего и Фриды» по мотивам явно заманчивой для самого широкого зрителя биографии Фриды Кало и Диего Риверы. Кроме того, в Met перенесут «Невинность», последнюю оперу покойной Кайи Саариахо, в эффектной постановке Саймона Стоуна, которую показывали, в частности, на фестивале в Экс-ан-Провансе. Но без «китов» XIX столетия сезон, уж конечно, не обойдется. Дирижер Юваль Шарон, поставивший семь лет назад в Байрейте «Лоэнгрина», дебютирует в Metropolitan с «Тристаном и Изольдой». А Винченцо Беллини в афише сезона представлен сразу двумя названиями — «Сомнамбулу» ставит британец Чарлз Эдвардс, «Пуритан» — Роландо Вильясон.

Свою премьеру «Пуритан» покажут в предстоящем сезоне и в лондонском Ковент-Гардене, где оперу Беллини ставит Ричард Джонс (его «Роделинда» Генделя шла в свое время в Большом). Королевская опера также не пройдет в юбилейный для «Кольца» сезон мимо Вагнера: Барри Коски приглашен постановщиком нового лондонского «Зигфрида». За национальную классику призван отвечать в первую очередь бриттеновский «Поворот винта», который выпускает режиссер Натали Абрахами. Но также и Гендель: анонсировав новые постановки его опер «Ариодант» и «Юстин», театр не упустил случая напомнить, что написаны они были для тогдашнего Ковент-Гардена. Самым многообещающим в театральном смысле событием, очевидно, должно стать «Средство Макропулоса» Яначека в режиссерской версии Кейти Митчелл. А откроется сезон премьерой новой «Тоски» (режиссер Оливер Мирс). Главную героиню оперы Пуччини, как объявил новый главный дирижер Ковент-Гардена Якуб Груша, будут петь Александра Куржак и Анна Нетребко, которая вернется на сцену Королевской оперы после шестилетнего отсутствия.