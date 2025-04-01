Лыжники Большунов и Терентьева выиграли спринты в финале Кубка России
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в мужском спринте в финале Кубка России по лыжным гонкам.
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Большунов преодолел дистанцию за 2 минуты 51,31 секунды. Занявший второе место Константин Тиунов отстал на 1,31 секунды. Третье место занял Савелий Коростелев (+1,40).
Женский спринт выиграла чемпионка Олимпиады в Пекине Наталья Терентьева (3 минуты 17,64 секунды). Второй стала Дарья Непряева (+0,13), третьей — Милена Габушева (+3,17).
Финал Кубка России продолжится 2 апреля гонками преследования на 10 км.