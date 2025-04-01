Тюремный чат внесли в Госдуму

Как стало известно “Ъ”, СКР проводит доследственную проверку по факту угроз в адрес судьи Марины Сыровой, рассматривающей уголовное дело в отношении основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского. Поводом послужило письмо в Госдуму, якобы написанное сыном Павла Врублевского. Адвокаты утверждают, что это провокация, связанная с приговором Врублевскому-старшему, для которого обвинение запросило 12-летний срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский в зале суда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский в зале суда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Несмотря на то что срок для Павла Врублевского и еще трех фигурантов прокуратура запросила еще 9 января, судья Марина Сырова, получившая известность после дела участниц панк-группы Pussy Riot, до сих пор не ушла на вынесение приговора. Еще 6 февраля она заслушала последнее слово большинства подсудимых, включая самого Павла Врублевского. После этого слушания трижды откладывались, хотя, как утверждают адвокаты предпринимателя, никто на процесс их не приглашал.

Как выяснил “Ъ”, это могло быть связано с доследственной проверкой, которая проводилась по факту письма, якобы отправленного на электронную почту комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 19-летним сыном подсудимого Петром Врублевским.

В нем сообщалось, что Павел Врублевский якобы звонил сыну из «Бутырки» и просил прислать $50 тыс. для того, чтобы «его не убили в СИЗО и у него был постоянно мобильный телефон».

По данным составителя письма, отец пояснил, что деньги требует «смотрящий» по прозвищу Азербайджанец на «воровской общак».

Впоследствии Азербайджанец и вовсе устроил Врублевскому-старшему видеоконференцию с участием примерно десятка заключенных, среди которых были воры в законе Ило Калининградский, Константин Найбауэр (Костя Канский), Николай Кузьмичев (Костя Томский), Джумбер Байрамиди (Бончо), Виталий Колошев (племянник вора в законе Шакро Молодого) и «авторитет» Отари Тоточия по прозвищу Батя. Автор письма утверждал, что в ходе разговора один из воров обсуждал убийство судьи Сыровой, которая слушает дело Павла Врублевского. Выразив беспокойство — «как бы отец не наделал глупостей», отправитель послания попросил принять меры для того, чтобы обезопасить судью и пресечь возможность основателя ChronoPay пользоваться сотовой связью.

Интересно, что потом СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали, что в отношении Петра Врублевского, в прошлом году заочно арестованного по уголовному делу о вымогательстве 600 тыс. руб. у продавца поддельных часов Rolex совместно с бойцом ММА Асхабом Магомедовым (получил в 2003 году условный срок четыре года), возбудили новое уголовное дело. Врублевскому-младшему якобы инкриминируются в том числе неуважение к суду и угрозы судье (ст. 297 и 296 УК РФ).

Сам проживающий за пределами России Петр Врублевский разместил в сети видеообращение, в котором заявил, что никаких угроз в адрес судьи «не совершал». Он пообещал выяснить, почему это дело возбудили и «как это в принципе возможно».

Его адвокат Евгений Крылов заявил “Ъ”, что уже направил запросы в ГСУ СКР по Москве, а также в столичную полицию с тем, чтобы выяснить, существует ли новое уголовное дело в связи с электронным письмом в Госдуму. «Как и по первому делу, мой доверитель отрицает причастность к упомянутым событиям»,— сказал адвокат. Он подчеркнул, что «полностью солидарен» с подзащитным. «Это письмо мог кто угодно написать. Он умный парень, не дурак. Зачем ему вредить своему отцу?» — задал адвокат риторический вопрос.

Что касается Врублевского-старшего, то он, как стало известно “Ъ”, уже был трижды опрошен по обстоятельствам направленного в Госдуму письма. По словам адвокатов бизнесмена Александра Иноядова и Кирилла Мариненко, первый раз это произошло в ходе прений сторон в Хамовническом райсуде Москвы после того, как прокурор Марина Розова попросила объявить небольшой перерыв. «После этого в зал суда вошел подполковник полиции, возглавлявший оперативное сопровождение дела, и задал нашему подзащитному ряд вопросов»,— рассказал господин Мариненко, добавив, что это происходило с разрешения судьи. В свою очередь, господин Иноядов поведал, что затем Павла Врублевского перевели в СИЗО №7 в Капотне, где его навестили оперативники. «Им Врублевский сообщил, что ни с кем из упомянутых в письме лиц не контактировал и не знает их»,— сказал адвокат. Он отметил, что его подзащитный расценивает случившееся и перевод в другое СИЗО как давление в преддверии вынесения приговора. Сам Павел Врублевский через адвокатов назвал “Ъ” случившееся «провокацией» и заверил, что никаких угроз в адрес служителя Фемиды он не высказывал.

Интересно, что ранее защита Павла Врублевского направила ходатайство об отводе председательствующей Сыровой, ссылаясь на то, что она может быть признана потенциально потерпевшей.

В связи с этим есть основания полагать, что она может быть «прямо или косвенно» заинтересована в исходе дела, указали адвокаты в документе.

Впрочем, до вынесения решения по этому вопросу дело пока не дошло. На состоявшемся 27 марта слушании суд продлил срок ареста Павла Врублевского, а также сотрудника компании «Хронопэй Восток» Алексея Беляева до 2 июля. На это заседание журналистов «по распоряжению председателя суда» не пустили.

Как ранее сообщал “Ъ”, перед судом помимо главы компании «Хронопэй Восток» Павла Врублевского, Алексея Беляева, Максима Ведяшкина предстала также «фактический руководитель» ООО «Вангуд» Надежда Акимова. Все подсудимые, как полагает МВД, входили в организованную преступную группу, которая похитила 535 тыс. руб. у клиентов Сбербанка. Хищения, как считает следствие, совершались на сайтах, где люди рассчитывали получить прибыль за участие в различных опросах, викторинах и лотереях. При оплате регистрации на интернет-площадках или комиссии за вознаграждение с банковских карт людей списывались деньги. Кроме того, по поддельным платежкам через расчетные счета ООО «Вангуд» в 2019–2020 годах «прогнали» 424,2 млн руб., полагает МВД. В ходе процесса, который длится с октября 2023 года, подсудимые вину не признали. Обвинение же сочло их вину доказанной и потребовало отправить их в колонию на срок от 7 до 12 лет, запросив самое суровое наказание для главного фигуранта.

Мария Локотецкая