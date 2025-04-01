Крупный пермский производитель конфет увеличил прибыль более чем в два раза

АО «Кондитерская фабрика “Пермская”» отчиталось о финансовых результатах за минувший год. Согласно сервису Audit-it.ru, выручка компании составила 1,5 млрд руб., что на 33,6% выше показателя предыдущего года (в 2023-м — 1,1 млрд руб.). Чистая прибыль общества увеличилась на 114,9%, достигнув 136 млн руб. против 54,2 млн руб. годом ранее. По состоянию на конец 2024 года совокупные активы организации составили 770 млн руб. Это на 24,6% больше предыдущего результата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кондитерская фабрика «Пермская» была основана в 1892 году. В начале 1990-х предприятие было преобразовано в ОАО, а в 2016 году стало АО. Сейчас фабрика контролируется господином Швайцером, а также бизнесменами Александром Яцковым и Алексеем Пыхтеевым. Летом 2024 года в АО «Кондитерская фабрика “Пермская”» трудоустроился бывший губернатор Кировской области и депутат заксобрания Прикамья Никита Белых. По данным источников, он занял позицию замгендиректора по корпоративным вопросам.

В общей сложности предприятие выпускает более 120 наименований кондитерских изделий. В основном это шоколадные конфеты, вафли, пастилки, мармелад и конфеты из фруктового пюре. Предприятие развивает сеть фирменных магазинов.