Глава МИД ФРГ Бербок прибыла на Украину и объявила о новой помощи Киеву

Германия выделит Украине дополнительные €130 млн на гуманитарные и бюджетные цели, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Сегодня, 1 апреля, министр иностранных дел прибыла в Киев с необъявленным визитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

«В связи с тупиковой ситуацией между США и Россией абсолютно важно, чтобы мы, европейцы, показали, что мы безоговорочно стоим на стороне Украины и поддерживаем ее именно сейчас. И поэтому я сегодня приехала на Украину»,— заявила госпожа Бербок.

Глава МИД ФРГ отметила, что следующее правительство также продолжит поддерживать Украину.

Это 11-й визит госпожи Бербок на Украину с момента вступления в должность министра и 9-й — с начала специальной военной операции.

21 марта Германия выделила €3 млрд в дополнение к €4 млрд на военную помощь Украине в 2025 году. Средства предназначены для закупки боеприпасов, беспилотников, бронетехники и систем ПВО.