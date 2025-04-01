На юге Таиланда взорвался катер с туристами из РФ и Казахстана

Прогулочный катер с туристами из России и Казахстана взорвался рядом с островом Майтон в провинции Пхукет. На борту был 31 человек. В результате один россиянин получил ожоги, сообщила таиландская туристическая полиция.

В полиции рассказали, что в момент инцидента 30 туристов были в воде, на борту остался один, он и пострадал. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи. Остальные 30 туристов вернулись в свои отели, передает ТАСС.

22 марта в Пхукете перевернулся автобус с 35 российскими туристами. ДТП произошло по дороге из аэропорта в гостиницу. Четверо туристов получили легкие повреждения.