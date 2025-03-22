Автобус с туристами из России перевернулся в Пхукете

В таиландской провинции Пхукет перевернулся автобус с 35 российскими туристами. ДТП произошло, когда машина везла отдыхающих из аэропорта в гостиницу. Полиция расследует причины происшествия. Информация об аварии поступила в 17:10 по местному времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @OneRescue72 Фото: @OneRescue72

Генеральный консул России в провинции Пхукет Егор Иванов сообщил, что большинство россиян не получили серьезных травм. Четверо туристов получили легкие повреждения и были доставлены в медучреждение для обследования, передает ТАСС. Их уже выписали.

Тhai Рost сообщает, что у одной россиянки повреждена левая рука, а также рваная рана на правой голени. Еще двое россиян имеют травмы головы. Две россиянки получили ссадины на лице.

Всего в автобусе было 38 человек — помимо россиян в транспорте находились три гражданина Таиланда. У одного из них — открытый перелом. Водитель получил незначительную травму руки. Полиция направила его на сдачу теста, чтобы выяснить, принимал ли он наркотики или алкоголь.