МВД порекомендовало воспользоваться новым сервисом для борьбы с мошенниками

Управление по борьбе с киберпреступностью МВД сообщило о новом сервисе проверки сим-карт на «Госуслугах». Он заработает с 1 апреля и позволит гражданам узнать, какие номера зарегистрированы на их имя.

«Планируется, что сервис поможет выявить неучтенные сим-карты, которые могут использоваться мошенниками. Проверка поможет обезопасить гражданина от ряда мошеннических схем, так что рекомендуем воспользоваться»,— пишет пресс-служба ведомства.

МВД, со ссылкой на Госдуму, предупредило о возможных сбоях в первые часы и дни работы сервиса. «Но технически к запуску все готово»,— уверили в ведомстве.

Закон, позволяющий российскому гражданину проверять сведения о сим-картах, зарегистрированных на его имя, был принят в июле прошлого года. Вместе с ним были ужесточены условия покупки сим-карт для иностранных граждан и лиц с приобретенным гражданством. Также закон запрещает гражданину РФ иметь более 20 сим-карт. Проект закона был внесен депутатами Госдумы Антоном Горелкиным и Василием Пискаревым с целью «предотвращения противоправных действий со стороны абонентов».

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «За сим иностранцу и биометрия».