Завершено расследование второго дела серийного душителя Миргорода из Москвы

В Москве завершены следственные действия по второму уголовному делу в отношении Владимира Миргорода, обвиняемого в серии убийств и других тяжких преступлениях. Об этом сообщили в следственном ведомстве.

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По версии следствия, обвиняемый с 2000 по 2004 год под различными предлогами познакомился с пятнадцатью девушками. В большинстве случаев он предлагал потерпевшим услуги частного извоза или проведения совместного досуга с распитием алкогольных напитков. После этого Владимир Миргород в безлюдном месте нападал на жертву, насиловал ее, а затем душил руками или «элементами одежды» женщины.

А 20 сентября 2003 года Владимир Миргород, находясь вблизи улицы Дубнинской, напал на малознакомого мужчину, избил его, а затем задушил ремнем.

На допросе и в ходе следственных экспериментов на местах преступлений Владимир Миргород подтвердил свою причастность к убийствам и рассказал подробности.

Уголовное дело в ближайшее время будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд. Отметим, что Владимир Миргород ранее уже был приговорен к пожизненному заключению за аналогичные преступления.

Александр Александров