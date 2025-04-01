Девелопер тасует бенефициаров

Контролируемая семьей миллиардера Михаила Гуцериева девелоперская группа «А101», строящая жилье преимущественно в Новой Москве, сменила собственника. Бенефициаром вместо племянника господина Гуцериева Билана Ужахова стала Заира Гудаева. Эксперты полагают, что сделка была номинальной и вряд ли окажет влияние на деятельность компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Контроль над ГК «А101» в марте 2025 года получила Заира Гудаева, обнаружил “Ъ” в отчетности компании по МСФО, опубликованной 28 марта. Ранее бенефициаром выступал Билан Ужахов — мажоритарный акционер группы ПАО «М.Видео». Он также является племянником Михаила Гуцериева, чья семья в 2021 году консолидировала активы ГК «А101». В группе подтвердили “Ъ” информацию о смене бенефициара, отказавшись от детальных комментариев.

ГК «А101» строит жилье и коммерческую недвижимость в основном в Новой Москве. Объем текущего строительства жилья у компании составляет 1,2 млн кв. м, входит в топ-10 девелоперов, указано в информсистеме «Наш.Дом.РФ». Выручка компании в 2024 году выросла на 84% год к году, до 150,6 млрд руб., валовая прибыль — на 94%, до 86,7 млрд руб.

Земельные активы группы составляют 1,7 тыс. га, указано в годовой отчетности компании. Эти активы были приобретены в 2015 году Михаилом Гуцериевым и его другим племянником Микаилом Шишхановым у основного владельца «Русагро» и экс-сенатора Вадима Мошковича. Недавно господин Мошкович был отправлен под арест по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (см. “Ъ” от 27 марта).

По данным СПАРК, 100% ООО «А101» принадлежит международной компании ООО «Баламер», ее учредители не раскрываются. Конечным бенефициаром ГК «А101» считается основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев. Его состояние журналом Forbes в 2024 году оценивалось в $3,7 млрд. В 2021 году бизнесмен попал под западные санкции из-за бизнес-интересов в Белоруссии. По этой причине семья Михаила Гуцериева постепенно выходила из подконтрольных им компаний. В 2021 году структуры бизнесмена официально вышли из капитала «Русснефти», в 2022 году — из холдинга «Русский уголь» и Кузбасской топливной компании (КТК).

Михаил Гуцериев, бизнесмен, в декабре 2018 года в интервью Forbes: Мы считаем, что собственники больше не могут управлять активами

В том же году Заира Гудаева, которая сейчас стала бенефициаром ГК «А101», вместо брата Михаила Гуцериева — Саит-Салама Гуцериева стала совладельцем петербургской девелоперской компании «Грин Поинт», сообщало издание «Деловой Петербург». Госпоже Гудаевой с мая 2024 года также принадлежит 49% в ООО «НК "Русснефть-Брянск"» (входит в «Русснефть»). Также среди ее активов модный дом Viva Vox и салон красоты Viva Loks в Москве, доли в ООО «Моховая», которое управляет гранд-кафе «Dr. Живаго» Александра Раппопорта в отеле «Националь» в центре Москвы.

Управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов полагает, что смена владельца ГК «А101» не оказывает решающего влияния на политику компании. Он уверен, что смена владения компанией носит номинальный характер.

Смена бенефициара может быть направлена на минимизацию последствий от санкций в отношении девелопера или лиц, связанных с ним, считает старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева. Но формальная передача активов не гарантирует стопроцентной защиты, поскольку зачастую позволяет проследить всю цепочку бенефициаров, предупреждает партнер практики сопровождения сделок консалтинговой компании Neo Владимир Фомченко.

Теоретически смена бенефициара может вызвать неодобрение кредиторов, в зависимости от договоренностей, вплоть до досрочного истребования долга, отмечает господин Фомченко. Однако обычно собственник страхуется от подобных претензий и согласовывает изменения структуры с кредитором заблаговременно, оговаривается он.

Дарья Андрианова