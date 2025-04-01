Клубный чемпионат мира вошел в стык

Главный турнирный проект президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино — реформированный клубный чемпионат мира с призовым фондом $1 млрд, который пройдет летом в США,— столкнулся с первым кризисом. Один из 32 слотов в соревновании стал вакантным после того, как FIFA выгнала из него мексиканский «Леон», посчитав его нарушающим правило, запрещающее двум участникам чемпионата иметь одного владельца. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который вынесет вердикт лишь в конце апреля. А FIFA планирует заменить «Леон» победителем стыкового матча между американским «Лос-Анджелесом» и мексиканской «Америкой», хотя это решение выглядит довольно спорным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Rebecca Blackwell / AP Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Rebecca Blackwell / AP

О том, что Международная федерация футбола планирует провести стыковой матч между представляющими США и Мексику клубами «Лос-Анджелес» и «Америка» за путевку на клубный чемпионат мира, сообщили ESPN, Sports Illustrated, The Guardian и другие источники. Сама FIFA подтвердила существование такого сценария. Его вызвало первое ЧП, связанное с проектом, который с момента рождения выглядел одним из самых главных для президента структуры Джанни Инфантино.

Именно он всегда был наиболее активным лоббистом превращения клубного чемпионата мира из компактного соревнования в конце года в состязание, по масштабу сопоставимое с чемпионатом мира для сборных. Первый турнир в новом формате пройдет с 14 июня по 13 июля в США, в нем выступят 32 команды, а призовой фонд — $1 млрд — огромен даже по футбольным меркам. Все слоты в чемпионате были закрыты еще в прошлом году. Однако один из них внезапно оказался свободным, после того как на прошлой неделе FIFA исключила из списка участников мексиканский «Леон». На групповом этапе он должен был бороться за выход в play-off с английским «Челси», бразильским «Фламенго» и тунисским «Эсперанс».

«Леон» наказали за нарушение пункта регламента чемпионата, запрещающего двум клубам находиться под контролем одного и того же лица или компании. Попавшая под санкции команда принадлежит Grupo Pachuca. Она же владеет еще одним мексиканским клубом — «Пачука», также попавшим в число участников первенства. Обоим футбольным активам компании путевки достались благодаря выигрышу наиболее значимого регионального турнира — Лиги чемпионов CONCACAF, структуры, объединяющей футбольные ассоциации стран Северной Америки и Карибского бассейна. «Леон» взял приз в 2023 году, «Пачука» — в 2024-м.

Но история на двух свежих решениях FIFA — с исключением «Леона» и устройством стыкового матча, чтобы его заменить,— явно не закончилась. Мексиканский клуб уже опротестовал свое изгнание в Спортивном арбитражном суде. Он рассмотрит апелляцию 23 апреля. При этом Grupo Pachuca не скрывает, что рассчитывает на успех. В ее заявлении сказано, что она твердо намерена защитить то, что «выиграно на поле», а в «административном плане» между «Леоном» и «Пачукой» нет никакой связи. И даже FIFA, информируя о стыковом матче, оговорилась, что его последствия будут зависеть от «юридических процедур».

Но самый любопытный нюанс — это то, что федерация вообще не заинтересовалась бы «Леоном», если бы не обращение в тот же CAS в 2024 году клуба из Коста-Рики «Алахуэленсе». Именно он указал на связь мексиканской команды с Grupo Pachuka. «Алахуэленсе» рассчитывал на то, что слот займет как раз он, поскольку уступил «Леону» в финале Лиги чемпионов CONCACAF. Его жалоба также будет рассмотрена 23 апреля.

The Guardian считает, что шансы «Алахуэленсе» все же просочиться на чемпионат мира довольно высоки. FIFA неоднократно подчеркивала, что представительство страны на турнире не может превышать два клуба — за исключением ситуаций, когда превышения избежать невозможно из-за обязательства включать в соревнование всех победителей наиболее значимых региональных клубных турниров в предыдущие четыре сезона (из-за этого, например, в чемпионате будут участвовать сразу четыре бразильских клуба). Но у Мексики и США и так, даже с учетом дисквалификации «Леона», есть по две команды в первенстве — «Пачука» с «Монтерреем» (он выиграл Лигу чемпионов CONCACAF в 2021 году) и «Сиэтл Сондерс» (победитель Лиги чемпионов 2022 года) с «Интер Майами» (команду Лионеля Месси наградили wild card). Если же строго следовать принципам FIFA, то, чтобы определить обладателя вакантного слота, надо смотреть, кто занимает наивысшее место в клубном рейтинге федерации в регионе, не считая американские и мексиканские команды. А это «Алахуэленсе». Однако головная футбольная организация, объясняя состав стыкового матча, указала на то, что «Лос-Анджелес» оказался в нем как финалист Лиги чемпионов CONCACAF 2023 года, а «Америка» — как «лучшая по рейтингу» команда.

Почему вопрос участия в чемпионате мира настолько принципиален для фигурирующих в конфликте клубов, очевидно. Все из-за финансовых стимулов. Размер призового фонда первенства гарантирует каждому участнику большие поступления. Они достаточно серьезные даже для европейских гигантов, не говоря уже о командах с более скромных рынков. Достаточно сказать, что само по себе выступление на чемпионате мира автоматически приносит клубу $9,55 млн. Это примерно четверть стоимости заявки «Леона», которую Transfermarkt оценивает в €35,25 млн. А для «Алахуэленсе» бонус за участие и вовсе превышает стоимость заявки в €7,4 млн.

Алексей Доспехов