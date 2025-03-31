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Власти Ростовской области приобретут судно «Метеор» за 741,2 млн рублей

Власти Ростовской области планируют приобрести судно на подводных крыльях «Метеор 120Р» стоимостью 741,2 млн руб. в 2025 году. Договор лизинга уже заключен с компанией «Дон», сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу минтранса региона.

Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

В этом же году в четырех населенных пунктах области — Старочеркасская, Пухляковская, Романовская и Семикаракорск — построят плавучие причалы для приема «Метеоров» и «Валдаев». Победителем аукциона на изготовление понтонов стало ООО «Портострой», предложившее выполнить работы за 151,8 млн руб.

Жители Ростовской области уже могут пользоваться речными маршрутами из Ростова-на-Дону в Азов и обратно. В ближайшее время добавятся рейсы между Ростовом и Семикаракорском с остановкой в Багаевской. На 2026 год запланированы маршруты до Кочетовской, Усть-Донецка и Константиновска. Работы по созданию сообщения между Ростовом и Таганрогом также ведутся.

Развитие морских маршрутов в регионе не планируется, так как для внутренних рейсов таких требований нет. Однако при готовности компании к межрегиональным рейсам этот вопрос может быть пересмотрен.

Тат Гаспарян

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