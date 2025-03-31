Бывшему замглавы Минцифры России запросили 13 лет

В Хамовническом райсуде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу бывшего заместителя главы Минцифры России Максима Паршина и экс-директора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова. По обвинению в даче и получении взятки прокурор потребовал назначить им 13 и 12 лет строгого режима и штрафы в размере 315 млн и 500 млн руб. соответственно. Максима Паршина, кроме того, предложено лишить чина госсоветника 3-го класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Паршин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Максим Паршин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Перед прениями сторон по уголовному делу о коррупции Хамовнический райсуд Москвы изменил меру пресечения Александру Моносову. Если Максим Паршин и так находился под стражей, то Александра Моносова отправили в СИЗО только сейчас. По данным прокуратуры и суда, он нарушил условия подписки о невыезде и надлежащем поведении. Арест будет действовать до 31 мая.

По данным Следственного комитета РФ, фигуранты были задержаны с поличным в ресторане в июле 2023 года, когда Александр Моносов передал чиновнику 3,75 млн руб. Следствие считает, что за взятку Максим Паршин должен был организовать выделение грантов ряду фирм по списку Александра Моносова, занимающихся разработкой IT-программ. Сам бизнесмен утверждал, что перепутал папки: в одной хранил деньги для покупки жене подарка, а в другой — документы, которые и собирался передать чиновнику.

Подробнее — в материале «Ъ» «Подарил супруге свой арест».

Мария Локотецкая