Подарил супруге свой арест

Как стало известно “Ъ”, перед прениями сторон необычную версию изложил в Хамовническом райсуде Москвы бизнесмен Александр Моносов, обвиняемый в даче взятки экс-замглавы Минцифры Максиму Паршину. Задержанный при передаче чиновнику 3,75 млн руб. бывший глава ООО «Бюджетные и финансовые технологии» заявил, что перед встречей перепутал папку с документами о проблемах в IT-отрасли с наличкой, которую приготовил для покупки супруге браслета Cartier.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моносов настаивает, что изъятые правоохранителями деньги не были взяткой, а предназначались для покупки подарка супруге

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Моносов настаивает, что изъятые правоохранителями деньги не были взяткой, а предназначались для покупки подарка супруге

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, информацию о возникшей путанице с папками, в одной из которых были деньги, а в другой — документы, Александр Моносов изложил еще на завершающем этапе следствия и просил с нотариусом осмотреть его кабинет. Это было сделано 25 июля 2024 года. Тогда нотариус и зафиксировал находившуюся в помещении аналогичного вида папку.

Давая показания в суде, обвиняемый в даче взятки чиновнику предприниматель рассказал, что с Максимом Паршиным познакомился больше десяти лет назад, когда работал в Министерстве экономического развития. «После назначения господина Паршина замглавы Минцифры он также стал заместителем председателя экспертного совета по программному обеспечению при этом министерстве, членом которого на тот момент я уже был»,— рассказал Александр Моносов.

Подсудимый отметил, что очень часто общался с Максимом Паршиным по вопросам развития рынка отечественного ПО. Встречались они не только на заседаниях экспертного совета, совещаниях, форумах и конференциях, но также во внерабочей обстановке — в различных кафе и ресторанах.

Так было и 12 июля 2023 года, когда он отправился на встречу с господином Паршиным в ресторан «Воронеж» в центре Москвы, чтобы отдать материалы по проекту создания российского депозитария ПО с открытым кодом, аналога GitHUB, сказал фигурант. Однако, как заявил предприниматель, он перепутал папки с документами и деньгами.

По версии бизнесмена, 3,75 млн руб. он отложил на покупку браслета Cartier в качестве подарка на день рождения жены.

Фигурант утверждает, что так он хотел загладить вину перед супругой, так как из-за работы стал меньше времени уделять семье. Это произошло после того, как в 2021 году он продал большую часть своей доли в БФТ «Ростелекому» и заключил соглашение о продаже оставшейся в 2024 году. По словам подсудимого, ранее он обещал супруге, что его загруженность на работе сильно снизится, однако все вышло наоборот. «В том числе и поэтому я хотел подарить жене на день рождения что-то значимое»,— сказал господин Моносов.

Он пояснил, что, поскольку официальные представители торговых домов известных ювелирных брендов ушли из России, купить презент он планировал у так называемого байера из Telegram, который уже привез браслет в Россию и не принимал карточки.

«Так как семь пачек денег неудобно положить в карман и для того, чтобы не привлекать внимание окружающих к такой крупной сумме при передаче, я положил ее в пластиковую папку для документов, которую принесла мне моя помощница, и хранил ее в шкафу у себя в комнате отдыха при рабочем кабинете»,— продолжил подсудимый. Он назвал себя сторонником привычек, сказав, что для документов много лет использовал одинаковые папки. «Вот почему получилось, что и деньги, и распечатанные материалы лежали в одинаковых папках в одном и том же шкафу. И по стечению обстоятельств я принес на встречу не ту папку. Паршин папку не открывал, поэтому и факт иного содержимого обнаружился только при ее вскрытии оперативниками. Это было шоком и для него, и для меня, да и для оперативников тоже»,— подытожил Александр Моносов.

Интересно, что, по данным “Ъ”, на первом допросе замглавы Минцифры Максим Паршин признался, что найденные деньги — его «зарплата», которую ему платил бизнесмен, однако позже отказался от этих показаний, сославшись на давление со стороны следствия.

По данным СКР, в 2022 году господин Паршин курировал деятельность Российского фонда развития информационных технологий, которому Минцифры выделяло из бюджета субсидии в рамках реализации мер господдержки, направленных на разработку и внедрение российского программного обеспечения. Чиновник, полагает следствие, обеспечил преимущественное рассмотрение заявок и победу предложенных господином Моносовым компаний в конкурсах, по итогам которых в ноябре и декабре 2022 года каждой из пяти фирм были выделены гранты на сумму от 70 млн до 100 млн руб., а всего свыше 450 млн руб. Общая сумма взятки чиновника с учетом полученных грантов должна была составить 31,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин во время заседания суда (февраль 2025 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бывший заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин во время заседания суда (февраль 2025 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В суде Александр Моносов назвал первоначальные показания Максима Паршина самооговором. Он не отрицал, что, «как профессионал», действительно подготовил для грантового комитета список из 14 компаний, из которых в конкурсе победили 5. При этом из предложенного списка сам он имел отношение только к двум — ООО «Инновации в управлении кадрами» (ИУК), где являлся участником с долей 18%, и ООО «Финансист», где владел долей 5%. Однако ни одна из двух фирм грант не получила, причем ИУК уже в третий раз, указал господин Моносов.

Стоит отметить, что в ходе следствия на счетах бизнесмена было арестовано в общей сложности более 560 млн руб., а также 14 квартир.

Компания «БФТ-холдинг», совладельцем которой являлся Александр Моносов, сейчас более чем наполовину принадлежит структуре «Ростелекома». Ее основным заказчиком был Социальный фонд России, контракты с которым обеспечили компании больше половины выручки за 2022 год.

Изначально, 13 июля 2023 года, господа Паршин и Моносов были отправлены под домашний арест, но уже спустя несколько дней прокуратура добилась их заключения в СИЗО. В июле 2024 года Александр Моносов вышел под подписку о невыезде, а Максим Паршин продолжает оставаться под стражей.

Ожидается, что 31 марта в суде пройдут прения сторон, в ходе которых прокуратура запросит для подсудимых наказание. Максиму Паршину вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Александру Моносову — ее дача (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Обоим грозит от 8 до 15 лет заключения.

Мария Локотецкая