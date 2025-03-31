В РФ назвали решение МИД Молдавии выслать дипломатов «очень серьезным ударом»

Посол России в Молдавии Олег Озеров назвал решение властей Молдавии объявить трех российских дипломатов, в том числе ответственного за урегулирование в Приднестровье сопредседателя Объединенной контрольной комиссии, персонами нон грата и выслать их из страны «очень серьезным ударом» по отношениям Москвы и Кишинева. Об этом российский посол заявил журналистам после посещения МИД республики сегодня, 31 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мы считаем очень серьезным ударом по нашим двусторонним отношениям и для приднестровского урегулирования тот факт, что высылают в том числе сопредседателя Объединенной контрольной комиссии,— сказал господин Озеров (цитата по РИА Новости).— Мы считаем это контрпродуктивным».

Ранее сегодня, 31 марта, МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата и распорядился выслать их из страны. Российских сотрудников обвинили в действиях, «противоречащих статусу дипломата». Среди дипломатов, объявленных персонами нон грата, оказался и сопредседатель Объединенной контрольной комиссии, которая занимается урегулированием приднестровского конфликта.

Ранее 31 марта телеканал Moldova 1 сообщал, что глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил посольство РФ в Молдавии в содействии депутату парламента от блока «Победа» Александру Нестеровскому при сокрытии от правосудия. По словам представителя спецслужбы, депутата на машине с дипломатическими номерами доставили в Приднестровье за день до оглашения приговора. В посольстве России в Кишиневе назвали эти заявления «голословными и неприемлемыми».

Александр Нестеровский — один из лидеров оппозиционной молдавской партии «Возрождение», которая с апреля 2024 года входит в коалицию «Победа». Сторонники коалиции выступают за сотрудничество и развитие связей с Россией и Евразийским экономическим союзом. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Александра Нестеровского депутатской неприкосновенности, а суд Кишинева вынес решение о его аресте. В партии «Возрождение» расценили решение как попытку «выбить» Александра Нестеровского из предвыборной гонки на местных выборах. В марте суд Кишинева приговорил депутата к 12 годам лишения свободы. Его обвинили в коррупции и принятии средств для финансирования политической партии от организованной преступной группы.

Подробнее о блоке «Победа» — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая