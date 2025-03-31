ФАС проверит обоснованность подорожания импортных макарон Barilla

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запрос ООО «Барилла Рус» (российская «дочка» Barilla) в связи с планируемым повышением цен на макаронную продукцию. Как сообщал «Ъ», Barilla уведомила ритейлеров о повышении цен на импортный ассортимент на 15–30% с 1 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tony Gentile / Reuters Фото: Tony Gentile / Reuters

«Ведомство запросило у организации данные об объемах производства, реализации и ввозе товара на территорию Российской Федерации, средневзвешенной себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности и калькуляции затрат с января 2024 года»,— сказано в пресс-релизе ФАС. Служба пообещала проанализировать обоснованность повышения оптово-отпускных цен.

Barilla занимает 10% российского рынка в категории, завозя 20% позиций из-за границы. Росту цен способствует повышение с февраля таможенных пошлин на некоторую продукцию из «недружественных» стран.

Подробности — в материале «Ъ» «Barilla разварила цены».