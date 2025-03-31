«Если нам важны информбезопасность и технологическое развитие в области ТИМ, то об использовании иностранных решений нужно забыть»

Российская строительная отрасль начала переходить на отечественные технологии информационного моделирования задолго до ухода из страны зарубежных вендоров. Поэтому даже при условии их гипотетического возвращения расстановка сил на рынке вряд ли изменится, считает заместитель гендиректора по научной деятельности АО «СиСофт Девелопмент», глава комитета по информационному моделированию АРПП «Отечественный софт» Михаил Бочаров. О том, какие шаги необходимо предпринять для ускорения процесса импортозамещения иностранного ПО, о важности интеграции в строительную цифровую вертикаль и о приоритетных направлениях развития компании он рассказал в интервью Guide.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «СиСофт Девелопмент» Фото: АО «СиСофт Девелопмент»

GUIDE: Что сегодня является драйвером развития технологий информационного моделирования (ТИМ) в России, а что — сдерживающими факторами?

МИХАИЛ БОЧАРОВ: Основной драйвер — это действующие нормативные-правовые требования, связанные с формированием новых смыслов информационного моделирования и интеграцией отечественных программных решений в государственные информационные системы, в частности в строительную цифровую вертикаль. С этой стороны мы ощущаем заинтересованность и поддержку государства для ускорения темпов импортозамещения зарубежного ПО. Но для более эффективной господдержки в строительной отрасли отечественных технологий информационного моделирования, разумеется, необходимо еще многое сделать. Ведь информационное моделирование применяется сегодня не только крупными предприятиями и девелоперами, работающими с масштабными проектами и госзаказами, но и небольшими компаниями и региональными проектными бюро. Причем ТИМ применяют в различном функциональном наполнении практически во всех субъектах страны. Чтобы это понять, как раз и нужна классификация, ведь информационная модель позволяет сделать управление данными удобным. И, может быть, не везде и не во всем нужно использовать трехмерную графику. Зачем усугублять положение внедрения цифровизации абсурдными требованиями?

Напомню, что с 1 января 2025 года формирование и ведение информационной модели стали обязательными при любом новом строительстве, что, очевидно, окажет на отрасль значительное влияние. Притом что ТИМ во многом очень выгоден с экономической точки зрения, но нужно удержаться от перегибов и излишней зарегулированности процессов, особенно под западные стандарты,— это приведет к срыву цифровизации и откату к устаревшим принципам OpenBIM.

Что касается сдерживающих факторов, то они, как ни парадоксально, также кроются в нормативной базе, а точнее, связаны с хаосом нормативно-технических документов. К сожалению, многие технические стандарты, которые ранее были заложены в отрасли, основаны на западных решениях. И они порой содержат взаимоисключающие понятия и определения, которые противоречат нормативно-правовым актам. Но я рассчитываю, что в ближайшем будущем эти коллизии удастся преодолеть, хотя очень заметно лоббирование интересов (форматов и моделей данных) от западных вендоров через действующие регламенты. Цифровая вертикаль и новые принципы управления данными требуют уже другого, открытого или бесшовного доступа к данным, а нам подменяют понятия, предлагая вместо нормальной открытости данных — «открытый» формат IFC. Страна должна развиваться так, как удобно и выгодно нам, не копируя ошибки западного BIM, а конкуренция должна быть честной.

Мы сейчас не просто замещаем западные решения — мы делаем это лучше. А нас тянут назад форматами и стандартами, да иногда и просто голословными заявлениями, мол, все отечественное — плохое и дорогое.

Помимо нормативно-технической базы, переход на отечественные решения сдерживает и финансовый аспект. Для множества предприятий в нашей стране оперативное импортозамещение сопряжено с высокими — в рамках их экономической модели — затратами. С нашей точки зрения, сегодня в России необходимо разработать механизм так называемого бюджетного кешбэка. Идея такова: российский разработчик ПО ТИМ продает программные продукты компаниям со скидкой, а она впоследствии возмещается государством самому разработчику через налоговые льготы или бюджетные субсидии. Причем размер скидки может варьироваться в зависимости от отраслевой принадлежности покупателя программных решений. Так, если речь идет, например, о муниципальных и районных объектах, которые будет проектировать небольшое региональное бюро, работающее на госзаказе, то скидка может составлять и 90%, почему нет? Так или иначе, это экономия для бюджета. А если ПО приобретают компании из более высокомаржинальных сфер, скажем, представители крупных девелоперов, то скидка может быть меньше, например, 50%. То есть важно дать рынку возможность преодолеть финансовый порог перехода.

G: Над какими программными решениями сегодня работает «СиСофт Девелопмент»? Каковы приоритетные направления для развития?

М. Б.: Наша компания внесла значительный вклад в развитие технологий информационного моделирования в России, и сегодня «СиСофт Девелопмент» занимает на рынке лидирующее место в области бесшовных ТИМ-решений для всего жизненного периода информационной модели. На данный момент мы обладаем самой большой бесшовной линейкой по формированию, а главное, ведению информационной модели: начиная от изысканий и заканчивая архивным хранением. Мы продолжаем укреплять позиции в традиционных для себя нишах, расширяя сферы применения наших программных решений. Они становятся более универсальными и удобными для пользователя. Таким образом, в настоящее время мы являемся лидерами рынка в области проектирования и сейчас активно «заходим» в сферы строительства и эксплуатации.

Надо понимать, что международные BIM-лидеры занимаются общемировыми проблемами BIM. Рынок ТИМ в России идет своим путем, и прошло то время, когда он формировался под западные решения и продукты. Мы уже другие, и требования нашего рынка тоже меняются, поэтому они не будут локализовывать и подстраивать свои продукты под региональные рынки, в частности под российский (который они еще наверняка надеются вернуть под их стандарты и форматы). Западные вендоры сами понимают тупиковость своего подхода и также ищут решения. Поэтому расчет простой: пока разрабатываются новые продукты, держать нас на старых, чтобы исключить уход из-под контроля. Именно поэтому развитие цифровой вертикали и создание бесшовной интероперабельности во всех направлениях — это сегодня задача и для отечественных разработчиков, и для отечественной науки, которой пока нет и которую не заменят разнообразные центры компетенций, действующие каждый по своему разумению.

G: В каком положении оказались отечественные предприятия после ухода зарубежных вендоров?

М. Б.: Сложно сказать однозначно, потому что разные предприятия оказались в разном положении. Те, кто заранее начал процесс перехода — еще до введения санкций,— сегодня чувствуют себя лучше. На них уход зарубежных вендоров оказал меньшее влияние. Те, кто с этим опоздал, находятся в ситуации, когда приходится быстро принимать дорогостоящие и ресурсозатратные решения. А некоторые и вовсе до сих пор ждут возвращения западных вендоров. Это тоже позиция, но, на мой взгляд, не совсем правильная.

G: Как вы полагаете, возвращение в страну западных вендоров положительно отразится на рынке? Как это скажется на вас?

М. Б.: В первую очередь хочется отметить, что компания «СиСофт Девелопмент» была заметным игроком на рынке ТИМ и успешно конкурировала с решениями от Autodesk еще в то время, когда американский вендор работал в России и имел здесь свое представительство. Мы конкурировали и с ним, и с AVEVA, и с Bentley Systems. Поэтому их гипотетическое возвращение на нашем бизнесе никак не скажется. И не только потому, что мы сформировали качественную и понятную пользователям линейку программных решений, но и потому, что ситуация в нашей стране серьезно поменялась. Так, за последние годы был принят ряд документов, главный из которых — указ президента РФ № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Очевидно, что для множества российских предприятий и компаний использование западного ПО является очень рискованным и токсичным. И речь здесь идет не только о безопасности информации и ее возможной передаче вовне. Кто может гарантировать, что в определенный момент не повторится ситуация, при которой лицензии западных вендоров перестанут работать? А это может сказаться на сотнях и тысячах аффилированных с огромными корпорациями компаниях, деятельность которых влияет на экономику страны. То есть здесь уже налицо отсутствие доверия. Подчеркну, что самое главное сегодня — это понятная, четкая и последовательная политика государства по отношению к зарубежному ПО. Если нам важна информационная безопасность, то об использовании иностранных решений нужно забыть раз и навсегда.

G: Как изменились цены на отечественные решения за последние годы?

М. Б.: Если мы говорим о нашей линейке Model Studio CS, то она состоит из нескольких программных решений, или комплектов ТИМ: для проектирования строительных решений, трубопроводов, водоснабжения и канализации, вентиляции, электрики и так далее. Таким образом, потребитель может собрать свой собственный набор ТИМ под его нужды — и ничего лишнего не будет входить в его цифровую экосистему, например, для конкретных проектных работ. При этом цены на наши продукты из линейки за последние три года хотя и возросли, но они росли ниже уровня инфляции. За других коллег по отрасли говорить не хочу, но в «СиСофт Девелопмент» ситуация такова.

G: Сталкивается ли ваша компания с дефицитом кадров в сфере разработки?

М. Б.: Дефицит присутствует, но не могу сказать, что мы его сильно ощущаем. Конечно же, нам нужны квалифицированные кадры, поэтому мы на постоянной основе пополняем ряды наших разработчиков. Гораздо более важный аспект — дефицит кадров в тех сферах и отраслях, где работают пользователи наших программных решений. Причем здесь речь идет не только о проектировщиках, которые формируют информационную модель, но и о тех, кто ее впоследствии будет «вести». Приведу пример. Есть два глагола: «формировать» и «вести». «Формировать» — это значит создавать саму модель, собирать двухмерную и трехмерную графику, добавлять в модель атрибутивные данные. А «вести» — это когда в атрибутивные данные уже вносятся изменения. Например, проектировщиком предусмотрена стена, которая оштукатуривается и красится. При строительстве в модель важно внести дополнительные данные о том, какой бригадой выложена кирпичная стена, когда и какой кирпич пришел на стройплощадку и с какого завода, кто штукатурил и кто красил (и какой краской). Здесь происходит распределение обязанностей по ведению информационной модели. Точно, что каменщик, штукатур или маляр не будет вносить эти данные, а может сообщить их, например, нормировщику, а он внесет их в модель. Это будет дешевле и серьезно оптимизирует необходимые ТИМ-квалификации по ведению модели на этапе строительства. И дефицит ТИМ-специалистов на рынке будет намного меньше.

G: Как вы оцениваете подготовку студентов в вузах по направлению ТИМ?

М. Б.: Я оцениваю ее как недостаточную. Отечественные разработчики ПО ТИМ проводят огромную работу для внедрения своего ПО в программы обучения в российских вузах. Например, предоставляют бесплатные лицензии, помогают с разработкой учебных программ и курсов. Но проблема в том, что теоретическая часть в вузах устарела, а в ее основе лежат западные решения и стандарты. И наша нормативная база, как я уже говорил ранее, противоречивая и не позволяет создать научную основу информационного моделирования. Практическую часть мы «закрываем», показываем наши решения, учим, как на них работать. Но студент — строитель, инженер, архитектор — должен знать и теоретическую основу. Таким образом, сегодня образование в сфере ТИМ в России — это птица с одним крылом, «практическим», но без второго, «теоретического». Так она далеко не улетит.

АО «СиСофт Девелопмент» — ведущий российский разработчик программного обеспечения для рынка САПР в области машиностроения, промышленного и гражданского строительства, архитектурного проектирования, землеустройства, электронного документооборота.

Павел Ильин