Коммуникация начинается с игры

Сегодня повестка практически всех бизнес-конференций базируется на пяти главных тезисах: автоматизация, оптимизация, персонализация, омникальность и искусственный интеллект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Большое значение бизнес придает коммуникации — как внутренней, ориентированной на мотивацию персонала, так и внешней, направленной на продвижения бренда, увеличение продаж, получение инвестиций. И гонка все больше напоминает игру.

Диджитал-рынок обрастает новыми механиками вовлечения: интегрированных коммуникаций стало больше, они транслируют ключевое послание через разные медиаформаты. Активно используются геймерские метавселенные, позволяющие установить глубокую связь с потребителями. Один из очевидных примеров — онлайн-площадка Roblox, где уже присутствуют игры от киностудий, телеканалов, точек питания, операторов. А геймеры примеряют скины от российских и международных брендов. При этом платформа стала антилидером по числу преступлений с начала 2025 года, по данным МВД РФ. Мошенники выманивают доступ к аккаунтам, совершают манипуляции с кибервалютой. Тем не менее в текущем году эксперты ожидают рост бюджетов на рекламные интеграции, коллаборации во вселенных.

Игрой кажется, когда нейросетка в образе амбассадора — известного героя ведет по «вселенной» компании, обучая персонал и общаясь с клиентами и партнерами.

Во главе бизнес-повестки стала кибербезопасность. Причем угрозы зачастую идут от персонала, который в попытке сгенерировать контент через нейросеть «сливает» секретные данные и разработки компании. Вывод — как бы чрезмерно не увлечься игрой.