Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с 11 февраля

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней сессии упал на 3,49%, до 2920,17 пункта. Индекс опустился ниже 3000 пунктов впервые с 11 февраля. По состоянию на 8:00 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на уровне 2969,16 пункта.

В конце прошлой неделе индекс Мосбиржи (MOEX) впервые за полтора месяца откатился ниже уровня 3100 пунктов. За последние два месяца он потерял почти 2%. Индекс перешел к снижению на фоне ареста главы компании «Русагро» Вадима Мошковича. При этом акции компании оказались лидерами последних двух дней и по снижению котировок, и по объемам торгов.

Подробности — в материале «Ъ» «Фондовому рынку арестовали рост».