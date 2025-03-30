DJ Smash решил продолжить борьбу с Роспатентом за свою фамилию

Пермский музыкант и бизнесмен Андрей Ширман (DJ Smash) обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, свидетельствует картотека суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заявитель не согласился с решением суда, ранее поддержавшего Роспатент в споре с представителем шоу-бизнеса. Музыкант пытался оспорить отказ ведомства в регистрации товарного знака под обозначением «Ширман», SHIRMAN. Под этими обозначениями он собирался предоставлять товары и услуги в сфере ресторанной деятельности, развлекательного контента и связанные с выпуском одежды.

Господин Ширман указывал, что, судя по результатам запросов в поисковых сервисах, он является известным ресторатором, артистом, а также автором цифрового контента и медиаменеджером, поэтому обозначение «Ширман» и SHIRMAN ассоциируется исключительно с ним. Роспатент, напротив, счел, что обозначение «Ширман/SHIRMAN» не обладает различительной способностью. Оно воспринимается как еврейская или немецкая фамилия. При этом приведенные доказательства не подтверждают, что товары и услуги под этим обозначением будут соотноситься у потребителей исключительно с Андреем Ширманом.

Президиум Суда по интеллектуальным правам жалобу господина Ширмана пока не принял к производству и оставил ее без движения, поскольку она была подана с нарушениями.