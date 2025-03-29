Росавиация расследует инцидент с посадкой самолета на трассу под Вологдой

Росавиация начала расследовать обстоятельства аварийной посадки частного легкомоторного самолета Л-147М на автотрассу А114 Вологда — Новая Ладога. Инцидент произошел 29 марта вблизи поселка Сосновка в Вологодской области.

«Ключевая цель расследования — установление причин серьезного авиационного инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем»,— написал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Как уточнило ведомство, частный самолет выполнял учебно-тренировочный полет в районе посадочной площадки Кедровов. Примерно в 17:00 мск командир судна по технической причине совершил вынужденную посадку на автотрассу.

Посадка прошла благополучно, добавил Артем Кореняко. На борту находился только командир, он не пострадал. Самолет повреждений не получил. Его переместили с дороги, чтобы не мешать автомобильному движению.

Ранее о проверке сообщало Западное управление на транспорте СКР. Она проводится по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта).