Смольный предложили наделить правом утверждать правила навигации маломерных судов

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили расширить перечень полномочий городского правительства и наделить его правом утверждать правила пользования маломерными судами на водных объектах. За их нарушение намерены ввести административную ответственность.

Документ появился на сайте парламента Петербурга. Среди авторов инициативы Всеволод Беликов, Павел Иткин, Алексей Макаров, Алексей Цивилев и Денис Четырбок. Согласно ч. 3 ст. 17 № 4-ФЗ «О безопасности людей на водных объектах», правила пользования маломерными судами утверждаются нормативным правовым актом высшего исполнительного органа региона.

В связи с этим предлагается наделить Смольным новым полномочием. Физические лица заплатят штраф в размере от 3000 до 5000 рублей за нарушение правил, должностные лица — от 20 000 до 30 000 рублей, юрлица — от 50 000 до 100 000 рублей.

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Татьяна Титаева