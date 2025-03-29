В день празднования Ураза-байрам общественный транспорт Казани начнет работу в 5:00 утра. Информация об этом опубликована в Telegram-канале мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В день Ураза-байрам общественный транспорт Казани будет работать с 5 утра

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В день Ураза-байрам общественный транспорт Казани будет работать с 5 утра

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Все автобусы и троллейбусы, проходящие через мечети, будут курсировать по своим маршрутам. К ним относятся автобусы № 1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37а, 43, 47, 53, 54, 55, 56, 63, 68, 74, 75 и 91. Также будут работать троллейбусы № 1, 2 и 12, а также трамваи № 5 и 5а.

Ураза-байрам в этом году приходится на воскресенье, 30 марта.

Влас Северин