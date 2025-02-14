В 2025 году в Татарстане Ураза-байрам будет отмечаться 30 марта, а Курбан-байрам — 6 июня. Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минниханов утвердил даты проведения Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2025 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Минниханов утвердил даты проведения Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2025 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ураза-байрам приходится на воскресенье, а проведение Курбан-байрама — на пятницу, которая станет выходным днем в соответствии с республиканским законодательством.

В ноябре прошлого года Духовное управление мусульман Республики Татарстан предварительно определило даты праздников на 2025 год. Священный месяц Рамадан начнется 1 марта и продлится 30 дней.

Влас Северин