Мечтал о звездах — стал артистом
Андрею Толубееву исполнилось бы 80 лет
30 марта 1945 года в Ленинграде в актерской семье родился будущий народный артист Андрей Толубеев. С ранних лет он знал и любил театр, однако по стопам родителей следовать не собирался, мечтая стать космонавтом. И все же его «звездный» путь пролегал через сцену.
2006 год. Андрей Толубеев
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
«Знаете, каким он парнем был…»
Отец Андрея, Юрий Толубеев, был известным советским актером. Он знаком зрителям по ролям в таких фильмах, как «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Дон Кихот», «Ревизор» и «Шинель». Мама, актриса Тамара Алёшина, прославилась благодаря киноленте «Небесный тихоход». Маленький Андрей рос на съемочных площадках и за кулисами театров, знал множество актерских секретов и приемов. С ним порой нянчились прославленные мэтры этого искусства. Они же заодно и учили его азам профессии. Но мальчик был уверен, что эти знания ему не пригодятся.
Родившись незадолго до победы в Великой Отечественной войне, Андрей Толубеев стал представителем, пожалуй, самого оптимистичного поколения. Многие, чья молодость пришлась на 60-е годы, вдохновленные примером Юрия Гагарина, хотели стать космонавтами. Некоторые — решительно и всерьез. Именно так мечтал стать летчиком, а затем космонавтом Андрей Толубеев. Он поступил в клуб юных космонавтов, занимался там и ходил на тренировки. Родители были рады, что сын не пойдет по их актерским стопам, а станет космонавтом. Но судьбу не обманешь... Состояние здоровья, точнее негодность по зрению, не позволило юноше поступить в летное училище. Вместо этого Андрей отправился учиться в Военно-медицинскую академию (ВМА) имени С. М. Кирова.
«Мои родители были актерами, а меня вот отталкивали все эти актерские трудности: постоянные гастроли, репетиции. Я хотел стать космонавтом. И это была не просто детская мечта, а моя главная цель, к которой я долго шел, но стать космонавтом так и не получилось»,— признавался позже Андрей Толубеев.
В 1969 году он окончил факультет авиационных врачей ВМА. К своему «вынужденному» выбору относился достаточно серьезно. Одну за другой Толубеев получил в академии две медицинские специальности: авиационного врача и психофизиолога. Будущий артист несколько лет проработал врачом, но еще во время обучения в аспирантуре начал играть на сцене ЛГУ. Участие в самодеятельности университетского театра оказалось настолько увлекательным, что он оставил медицину и поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Позже Андрей Юрьевич вспоминал, что уже во время участия в первой самодеятельной театральной постановке неожиданно почувствовал себя «на месте». Словно вдруг оказался именно там, где должен быть.
Еще можно успеть
Андрей Толубеев в фильме «Еще можно успеть»
Фото: Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького
Его, сына народного артиста и заслуженной артистки, приняли очень тепло. Театральный режиссер Георгий Товстоногов уже на первом курсе пригласил Толубеева в Большой драматический театр (БДТ), а кинорежиссер Илья Гурин по окончании ЛГИТМиКа — дал главную роль в своей картине «Еще можно успеть». Название было словно напутствием. В профессию Андрей Юрьевич пришел довольно поздно, но успеть можно было многое.
И он старался успеть. Толубеев оказался настоящим трудоголиком. Актер театра и кино мог не появляться дома неделями. Причина — съемки в нескольких фильмах сразу и участие во всех спектаклях театра. Ночевал он на съемочных площадках и в гримерке. Первые два брака артиста разрушились банальным образом: он был прежде всего «женат» на своей профессии. Татьяна Бершадская, первая жена, говорила: «Толубеев идеален во всем, кроме семейной жизни. Добрый, искренний, ответственный и верный. Мимо бродячих животных спокойно пройти не может: обязательно их чем-то покормит. Если бы уделял мне больше времени, скорее всего, мы бы не расстались».
Андрей Толубеев, как говорится, с головой погружался в работу. За всю жизнь он сыграл более чем в сотне фильмов: «Ребро Адама», «Слезы капали», «Средь бела дня», «Тростинка на ветру», «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Спецназ» и «Диверсант». Он был уже очень узнаваемым актером кино, но доставались ему в основном роли второго плана. Когда свободное время все-таки появлялось, актер брался за перо и сочинял рассказы и стихотворения. За свою книгу «Наполнение луной» он получил литературную премию.
Сцена из спектакля «Последний посетитель». Кирилл Лавров в роли Казьмина и Андрей Толубеев в роли Посетителя
Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Главные роли Толубеева — в театре. На его счету более 40 ролей в БДТ, из них 20 — главные. Среди работ актера: Алексей в «Оптимистической трагедии» Вишневского, адвокат Фогг в «Пиквикском клубе» Диккенса, Нерон в «Театре времен Нерона и Сенеки» Радзинского, Лопахин в «Вишневом саде» Чехова.
Кстати, именно в БДТ Толубеев встретил свою большую любовь и третью жену. В середине 80-х Георгий Товстоногов пригласил в Большой драматический молодую артистку из Львова — Екатерину Марусяк. Первый спектакль, который она посмотрела в Ленинграде, — «Последний посетитель». Увидев Андрея Толубеева на сцене, Марусяк, по ее словам, «пропала навсегда». Уже став Толубеевой, Екатерина много лет играла вместе с мужем в спектакле «Любовные письма», где они вдвоем более полутора часов держали зал в напряжении. В этом браке артист нашел счастье на всю оставшуюся жизнь. У пары родились две дочери, Елизавета и Надежда. Обе пошли по стопам родителей.
А потом пришла слава
Андрей Толубеев с женой Екатериной и дочерьми Елизаветой и Надей
Фото: Фото Юрия Белинского (ИТАР-ТАСС
Настоящей известности Андрей Толубеев достиг в 90-е годы, когда режиссер Дмитрий Светозаров позвал его на роль подполковника, а затем генерала ФСБ в телесериал «Агент национальной безопасности». Толубеев засомневался: сериал, роль не главная. Ему, 53-летнему актеру, точно это нужно? Но все-таки было решено попробовать. Уже через несколько серий он благодарил режиссера: «Дима, спасибо! Я стал действительно популярен». После «Агента национальной безопасности», в котором он играл на протяжении пяти сезонов и 60 серий, с 1998 по 2004 год, Андрея Толубеева стали повсеместно узнавать. На волне популярности актер начал получать интересные предложения от других громких проектов.
На съемочной площадке сериала «Агент национальной безопасности». Слева направо: Андрей Толубеев, Андрей Краско, Дмитрий Светозаров и Вадим Яковлев
В 2007-м народному артисту сделали операцию на сердце. Провели полное обследование и выпустили из больницы жить дальше. И он сразу же ринулся назад в профессию. Друзья говорили: «Побереги себя». Андрей Толубеев отвечал: «Мне надо работать. Поберечься еще успею». Но судьба распорядилась иначе.
Через несколько месяцев после операции у Толубеева диагностировали рак. Близкие искали чудодейственное средство, нашли целителя, собрали деньги, но доехать до «спасителя» больной не успел.
Одна из последних «ролей» Андрея Толубеева — голос разбойника в мультфильме «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Зная о состоянии актера, коллеги пытались его беречь, постоянно предлагали передохнуть. Но тот всегда отвечал, что нужно работать, и, превозмогая себя, шел к микрофону. Кто-то из актерской братии вспоминал, как побывал у него в больнице. Андрей Юрьевич лежал на больничной койке, а его телефон разрывался от звонков: звонили с предложениями сниматься в кино. Он всем отвечал: «Подождите. Вот поправлюсь и приду к вам». А через несколько дней, 7 апреля 2008 года, Толубеева не стало.
Андрей Толубеев в 2006 году
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ