Мечтал о звездах — стал артистом

30 марта 1945 года в Ленинграде в актерской семье родился будущий народный артист Андрей Толубеев. С ранних лет он знал и любил театр, однако по стопам родителей следовать не собирался, мечтая стать космонавтом. И все же его «звездный» путь пролегал через сцену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2006 год. Андрей Толубеев

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости 2006 год. Андрей Толубеев

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Знаете, каким он парнем был…»

Отец Андрея, Юрий Толубеев, был известным советским актером. Он знаком зрителям по ролям в таких фильмах, как «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Дон Кихот», «Ревизор» и «Шинель». Мама, актриса Тамара Алёшина, прославилась благодаря киноленте «Небесный тихоход». Маленький Андрей рос на съемочных площадках и за кулисами театров, знал множество актерских секретов и приемов. С ним порой нянчились прославленные мэтры этого искусства. Они же заодно и учили его азам профессии. Но мальчик был уверен, что эти знания ему не пригодятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Юрий Толубеев в фильме «Хроника пикирующего бомбардировщика» Фото: Киностудия «Ленфильм» Тамара Алёшина в фильме «Небесный тихоход» Фото: Киностудия «Ленфильм» Следующая фотография 1 / 2 Юрий Толубеев в фильме «Хроника пикирующего бомбардировщика» Фото: Киностудия «Ленфильм» Тамара Алёшина в фильме «Небесный тихоход» Фото: Киностудия «Ленфильм»

Родившись незадолго до победы в Великой Отечественной войне, Андрей Толубеев стал представителем, пожалуй, самого оптимистичного поколения. Многие, чья молодость пришлась на 60-е годы, вдохновленные примером Юрия Гагарина, хотели стать космонавтами. Некоторые — решительно и всерьез. Именно так мечтал стать летчиком, а затем космонавтом Андрей Толубеев. Он поступил в клуб юных космонавтов, занимался там и ходил на тренировки. Родители были рады, что сын не пойдет по их актерским стопам, а станет космонавтом. Но судьбу не обманешь... Состояние здоровья, точнее негодность по зрению, не позволило юноше поступить в летное училище. Вместо этого Андрей отправился учиться в Военно-медицинскую академию (ВМА) имени С. М. Кирова.

«Мои родители были актерами, а меня вот отталкивали все эти актерские трудности: постоянные гастроли, репетиции. Я хотел стать космонавтом. И это была не просто детская мечта, а моя главная цель, к которой я долго шел, но стать космонавтом так и не получилось»,— признавался позже Андрей Толубеев.

В 1969 году он окончил факультет авиационных врачей ВМА. К своему «вынужденному» выбору относился достаточно серьезно. Одну за другой Толубеев получил в академии две медицинские специальности: авиационного врача и психофизиолога. Будущий артист несколько лет проработал врачом, но еще во время обучения в аспирантуре начал играть на сцене ЛГУ. Участие в самодеятельности университетского театра оказалось настолько увлекательным, что он оставил медицину и поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Позже Андрей Юрьевич вспоминал, что уже во время участия в первой самодеятельной театральной постановке неожиданно почувствовал себя «на месте». Словно вдруг оказался именно там, где должен быть.

Еще можно успеть

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Толубеев в фильме «Еще можно успеть»

Фото: Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького Андрей Толубеев в фильме «Еще можно успеть»

Фото: Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького

Его, сына народного артиста и заслуженной артистки, приняли очень тепло. Театральный режиссер Георгий Товстоногов уже на первом курсе пригласил Толубеева в Большой драматический театр (БДТ), а кинорежиссер Илья Гурин по окончании ЛГИТМиКа — дал главную роль в своей картине «Еще можно успеть». Название было словно напутствием. В профессию Андрей Юрьевич пришел довольно поздно, но успеть можно было многое.

И он старался успеть. Толубеев оказался настоящим трудоголиком. Актер театра и кино мог не появляться дома неделями. Причина — съемки в нескольких фильмах сразу и участие во всех спектаклях театра. Ночевал он на съемочных площадках и в гримерке. Первые два брака артиста разрушились банальным образом: он был прежде всего «женат» на своей профессии. Татьяна Бершадская, первая жена, говорила: «Толубеев идеален во всем, кроме семейной жизни. Добрый, искренний, ответственный и верный. Мимо бродячих животных спокойно пройти не может: обязательно их чем-то покормит. Если бы уделял мне больше времени, скорее всего, мы бы не расстались».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Андрей Толубеев и Евгений Леонов в фильме «Слезы капали» Фото: киностудия «Мосфильм» Андрей Толубеев в фильме «Ребро Адама» Фото: Киностудия «Ритм» Следующая фотография 1 / 2 Андрей Толубеев и Евгений Леонов в фильме «Слезы капали» Фото: киностудия «Мосфильм» Андрей Толубеев в фильме «Ребро Адама» Фото: Киностудия «Ритм»

Андрей Толубеев, как говорится, с головой погружался в работу. За всю жизнь он сыграл более чем в сотне фильмов: «Ребро Адама», «Слезы капали», «Средь бела дня», «Тростинка на ветру», «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Спецназ» и «Диверсант». Он был уже очень узнаваемым актером кино, но доставались ему в основном роли второго плана. Когда свободное время все-таки появлялось, актер брался за перо и сочинял рассказы и стихотворения. За свою книгу «Наполнение луной» он получил литературную премию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Последний посетитель». Кирилл Лавров в роли Казьмина и Андрей Толубеев в роли Посетителя

Фото: Юрий Белинский / ТАСС Сцена из спектакля «Последний посетитель». Кирилл Лавров в роли Казьмина и Андрей Толубеев в роли Посетителя

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Главные роли Толубеева — в театре. На его счету более 40 ролей в БДТ, из них 20 — главные. Среди работ актера: Алексей в «Оптимистической трагедии» Вишневского, адвокат Фогг в «Пиквикском клубе» Диккенса, Нерон в «Театре времен Нерона и Сенеки» Радзинского, Лопахин в «Вишневом саде» Чехова.

Кстати, именно в БДТ Толубеев встретил свою большую любовь и третью жену. В середине 80-х Георгий Товстоногов пригласил в Большой драматический молодую артистку из Львова — Екатерину Марусяк. Первый спектакль, который она посмотрела в Ленинграде, — «Последний посетитель». Увидев Андрея Толубеева на сцене, Марусяк, по ее словам, «пропала навсегда». Уже став Толубеевой, Екатерина много лет играла вместе с мужем в спектакле «Любовные письма», где они вдвоем более полутора часов держали зал в напряжении. В этом браке артист нашел счастье на всю оставшуюся жизнь. У пары родились две дочери, Елизавета и Надежда. Обе пошли по стопам родителей.

А потом пришла слава

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Толубеев с женой Екатериной и дочерьми Елизаветой и Надей

Фото: Фото Юрия Белинского (ИТАР-ТАСС Андрей Толубеев с женой Екатериной и дочерьми Елизаветой и Надей

Фото: Фото Юрия Белинского (ИТАР-ТАСС

Настоящей известности Андрей Толубеев достиг в 90-е годы, когда режиссер Дмитрий Светозаров позвал его на роль подполковника, а затем генерала ФСБ в телесериал «Агент национальной безопасности». Толубеев засомневался: сериал, роль не главная. Ему, 53-летнему актеру, точно это нужно? Но все-таки было решено попробовать. Уже через несколько серий он благодарил режиссера: «Дима, спасибо! Я стал действительно популярен». После «Агента национальной безопасности», в котором он играл на протяжении пяти сезонов и 60 серий, с 1998 по 2004 год, Андрея Толубеева стали повсеместно узнавать. На волне популярности актер начал получать интересные предложения от других громких проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На съемочной площадке сериала «Агент национальной безопасности». Слева направо: Андрей Толубеев, Андрей Краско, Дмитрий Светозаров и Вадим Яковлев

На съемочной площадке сериала «Агент национальной безопасности». Слева направо: Андрей Толубеев, Андрей Краско, Дмитрий Светозаров и Вадим Яковлев



В 2007-м народному артисту сделали операцию на сердце. Провели полное обследование и выпустили из больницы жить дальше. И он сразу же ринулся назад в профессию. Друзья говорили: «Побереги себя». Андрей Толубеев отвечал: «Мне надо работать. Поберечься еще успею». Но судьба распорядилась иначе.

Через несколько месяцев после операции у Толубеева диагностировали рак. Близкие искали чудодейственное средство, нашли целителя, собрали деньги, но доехать до «спасителя» больной не успел.

Одна из последних «ролей» Андрея Толубеева — голос разбойника в мультфильме «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Зная о состоянии актера, коллеги пытались его беречь, постоянно предлагали передохнуть. Но тот всегда отвечал, что нужно работать, и, превозмогая себя, шел к микрофону. Кто-то из актерской братии вспоминал, как побывал у него в больнице. Андрей Юрьевич лежал на больничной койке, а его телефон разрывался от звонков: звонили с предложениями сниматься в кино. Он всем отвечал: «Подождите. Вот поправлюсь и приду к вам». А через несколько дней, 7 апреля 2008 года, Толубеева не стало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Толубеев в 2006 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Андрей Толубеев в 2006 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Анна Кашурина