ЦБ: число жалоб на мошенничество за год выросло на 86,2%

Всего за 2024 год россияне отправили 252,3 тыс. обращений в отношении сервисов финансовых услуг и инвесторов. С учетом того что одно сообщение может касаться нескольких проблем, общее количество жалоб составило 338 тыс. Это на 3,9% больше, чем за 2023 год, говорится в отчете Центробанка России.

Регулятор подчеркнул, что значительнее всего выросло число жалоб на кредитные организации. Их общее количество составило 60,7% — около 205 тыс. Это на 25,3% больше, чем в 2023 году. По оценке ЦБ, это во многом связано с ростом жалоб на мошенничество — число таких заявлений возросло на 86,2%.

Чаще всего жалобы в отношении кредитных организаций подавали в связи с проблемами с погашением — они составляют 36,4% от общего числа. Около 8% жалоб было направлено из-за сложностей в возврате денег за дополнительные услуги, 5,3% — из-за навязывания дополнительных услуг, 4,6% — из-за отказа выдавать документы по кредиту.

При этом количество жалоб в отношении некредитных финансовых организаций снизилось на заметные 22,9% и составило 25,9% — 87,6 тыс. сообщений. Из них 45,8% пришлось на ССД, 40% — на МФО.