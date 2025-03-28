«Автомобилист» сравнял счет в серии play-off КХЛ с «Ак Барсом»

Екатеринбургский «Автомобилист» в домашнем матче сравнял счет (1:1) в серии play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв казанский «Ак Барс» — 4:3.

У «Автомобилиста» голы забили Александр Шаров (12-я минута), Ник Меркли (20), Брукс Мэйсек (24), Алексей Бывальцев (46). В составе казанской команды отличились Степан Фальковский (30), Кирилл Семенов (34) и Дмитрий Яшкин (47).

В первом матче серии победу одержал «Ак Барс» со счетом 4:1. Следующая встреча пройдет 30 марта в Казани.

Таисия Орлова