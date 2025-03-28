СПЧ: большинство учителей не против возвращения оценки за поведение

Председатель Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев представил данные, согласно которым 80% учителей выступают за возвращение оценки за поведение, против — 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В большинстве случаев учителя поддерживают вариант, при котором ученик может получить за поведение только «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». «Я не сторонник пока такой детальной разработки дифференцированной оценки. Моя позиция — защитить учителя этой оценкой за поведение. Таких "отпетых" учеников не так много, поэтому если есть в школе хотя бы один такой, то о нем все знают — педсовет примет решение»,— сказал господин Фадеев в кулуарах Петербургского международного образовательного форума (цитата по ТАСС).

Оценки за поведение выставлялись в школах Российской империи и СССР. Их отменили в 1989 году. 20 марта 2024 года Валерий Фадеев предложил вернуться к прежней системе оценивания. По его словам, дети с неудовлетворительной оценкой за поведение не должны быть допущены к выпускным госэкзаменам. В июне министр просвещения Сергей Кравцов с предложением главы СПЧ согласился, но отметил, что вопрос допуска к экзаменам нужно обсуждать и не принимать «спонтанных решений». В декабре идею о возврате оценок за поведение одобрил президент Владимир Путин. 19 марта 2025 года Сергей Кравцов допустил, что выставлять такую оценку в пробном режиме могут начать с нового учебного года. Он отмечал, что ведомство «слишком откладывать это решение не будет».

Полина Мотызлевская