Главу Союза армян России Абрамяна три часа не впускали в Армению

Пограничники Службы нацбезопасности Армении запрещали главе Союза армян России Аре Абрамяну въезд в страну. Его удерживали в ереванском аэропорту Звартноц на протяжении трех часов. Об этом сообщила «Sputnik Армения» вице-президент Союза армян России Лусик Гукасян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ

По ее словам, господину Абрамяну не объяснили причину задержки на паспортном контроле. Как отмечает «Sputnik Армения», Ара Абрамян в своих недавних заявлениях критиковал действия армянских властей и указывал на необходимость укрепления связей с Россией.

Ара Абрамян прибыл в Армению для участия в экономическом мероприятии. Служба охраны аэропорта не разрешила ему проводить видеосъемку. В ближайшие дни у него запланирована пресс-конференция в Ереване.

Вице-президент Союза по вопросам Армении сообщил ТАСС, что аналогичная ситуация с запретом на въезд была также несколько месяцев назад, в итоге Ару Абрамяна впустили в Армению.

21 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отношения Армении и России никогда не прерывались. Российские власти удовлетворены заинтересованностью армянской стороны в развитии двустороннего сотрудничества.