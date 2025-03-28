Чистая прибыль «Транснефти» в 2024 году снизилась на 5%, до 288 млрд рублей

Чистая прибыль «Транснефти» по международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2024 года снизилась на 5% и составила 288 млрд руб., сообщила компания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В отчете «Транснефти» сказано, что снижение чистой прибыли связано с пересчетом отложенных налоговых активов и обязательств из-за роста налогов. Расходы компании по налогу на прибыль за 2024 год увеличились на 35 млрд руб. Ставка выросла с 1 января 2025 года с 20% до 25%, а для «Транснефти» до 2030 года включительно — до 40%.

«Кроме того, из-за значительного повышения ключевой ставки Банка России в течение 2024 года, снижения объемов транспортировки нефти и нефтепродуктов, увеличения ставки по налогу на прибыль c 2025 года был признан убыток от обесценения внеоборотных активов в сумме 32 млрд руб.»,— пояснила компания. Также в 2024 году на 3% снизился объем транспортировки нефти и на 2% — объем транспортировки нефтепродуктов компанией. При этом выручка группы «Транснефть» увеличилась на 7%, до 1424 млрд руб.

Подробнее о деятельности «Транснефти» — материале «Станция КТК подкачала цены».