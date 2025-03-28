В Ростове-на-Дону прошло спецгашение почтовых марок к 80-летию Победы

К юбилею Великой Отечественной войны «Почта России» провела на площадке Ботанического сада ЮФУ специальное гашение почтовых марок серии «Флора России. Цветы Победы», сообщила пресс-служба центра общественных коммуникаций ЮФУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба центра общественных коммуникаций ЮФУ Фото: пресс-служба центра общественных коммуникаций ЮФУ

Начиная с этого дня, в почтовое обращение вышли четыре марки с сортами цветов, названных в честь Победы и героев ВОВ: пион «Победа», георгин «Вечный огонь», канны «Салют Победы» и роза «Героям Эльтигена». Общий тираж марок по стране составил 216 000 экземпляров, номинал каждой — 33 рубля.

Дополнительно к маркам был выпущен конверт первого дня и специальный почтовый штемпель с фиксированной датой, с изображением индекса почтового отделения и датой гашения для восьми городов нашей страны, в том числе для Ростова-на-Дону.

Почтовая продукция, прошедшая официальную процедуру гашения (марки, конверты и карточки), со временем приобретет филателистическую и музейную ценность.

Валентина Любашенко