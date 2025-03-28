Рэпера Obe1Kanobe задержали по делу о незаконном обороте наркотиков

Сотрудники МВД в Подмосковье задержали 39-летнего рэп-исполнителя, подозреваемого в создании наркотиков. По данным телеканала РЕН-ТВ, речь идет о рэпере Obe1Kanobe (Никита Канобович). Против него возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотических веществ (ст. 228 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Obe1Kanobe (Никита Канобович)

Фото: @obe1kanobe_hf Рэпер Obe1Kanobe (Никита Канобович)

Фото: @obe1kanobe_hf

По данным ведомства, злоумышленник оборудовал в арендованной квартире в поселке Совхоз имени Ленина парник, в котором выращивал растения, из которых готовятся наркотики. При обыске полицейские изъяли 22 куста конопли и емкости с ее листьями, вентиляторы, вытяжки и другое оборудование для выращивания растений. МВД также показало видео из квартиры рэпера, переоборудованной в нарколабораторию.

Никита Канобович известен участием в рэп-батлах. Он выпускал альбомы с 2009 года, большинство из них были связаны со вселенной «Звездных войн». МВД также сообщило, что рэпер был ранее судим за хулиганство.

Никита Черненко