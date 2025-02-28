«Автозавод АГР» в Петербурге за год выпустил более 26 тыс. автомобилей Solaris

По итогам года работы, с февраля 2024 по февраль 2025 года, петербургский «Автозавод АГР» выпустил с конвейера более 26 тыс. автомобилей под брендом Solaris. При этом в 2024-м Solaris HS вошел в тройку самых продаваемых седанов в России, заявили 28 февраля в пресс-службе ООО «Автомобильный завод АГР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба завода АГР Фото: Пресс-служба завода АГР

В компании отметили, что за минувший год на бывшем предприятии ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» была расширена локализация производства, включая использование российской стали и внедрение отечественных компонентов и разработок, в том числе системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Также внедрены технические разработки инженеров, что дало возможность оптимизировать производственные процессы и отказаться от внешних поставщиков, уточнили в пресс-службе ООО «АГР».

В настоящий момент модельный ряд бренда Solaris включает седаны Solaris HS и Solaris KRS, компактный кроссовер Solaris HC и кросс-хэтчбек Solaris KRX. На сегодняшний день на конвейере предприятия производятся все четыре модели бренда.

Напомним, что в 2021 году ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» собрало в Петербурге 234 тыс. автомобилей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бывший завод Hyundai в Петербурге ООО «АГР» запускает новый отечественный бренд TENET. Предприятие анонсировало сборку машин на своем сайте. Также сообщалось, что корпорация Hyundai опровергла слухи об обратном выкупе своего бывшего завода в Петербурге.

Андрей Цедрик