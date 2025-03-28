Мэром Саратова снова стал Михаил Исаев
Бывший мэр Саратова и экс-депутат Госдумы Михаил Исаев вернулся в кресло градоначальника. Его кандидатуру в качестве главы облцентра сегодня, 28 марта, утвердили депутаты городской думы. Помимо господина Исаева на должность претендовал глава Гагаринского района Саратова Владимир Бьятенко.
Фото: Саратовская областная Дума
Михаил Исаев был назначен исполняющим обязанности мэра 12 февраля. До этого он занимал пост главы Энгельсского района Саратовской области. Губернатор Роман Бусаргин тогда заявил, что экс-мэр «досконально знает свой родной город и заслужил уважение как честный и ответственный человек».
Напомним, в 2011 году Михаил Исаев избирался депутатом Госдумы («Единая Россия»), через год был делегирован в Совет федерации от законодательной власти региона, а в 2017-м стал мэром облцентра. На этом посту он находился до 2022 года, после чего избрался в заксобрание и возглавил его в качестве спикера.