Мэром Саратова снова стал Михаил Исаев

Бывший мэр Саратова и экс-депутат Госдумы Михаил Исаев вернулся в кресло градоначальника. Его кандидатуру в качестве главы облцентра сегодня, 28 марта, утвердили депутаты городской думы. Помимо господина Исаева на должность претендовал глава Гагаринского района Саратова Владимир Бьятенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

Михаил Исаев был назначен исполняющим обязанности мэра 12 февраля. До этого он занимал пост главы Энгельсского района Саратовской области. Губернатор Роман Бусаргин тогда заявил, что экс-мэр «досконально знает свой родной город и заслужил уважение как честный и ответственный человек».

Напомним, в 2011 году Михаил Исаев избирался депутатом Госдумы («Единая Россия»), через год был делегирован в Совет федерации от законодательной власти региона, а в 2017-м стал мэром облцентра. На этом посту он находился до 2022 года, после чего избрался в заксобрание и возглавил его в качестве спикера.

Божена Иванова