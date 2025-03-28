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Мэром Саратова снова стал Михаил Исаев

Бывший мэр Саратова и экс-депутат Госдумы Михаил Исаев вернулся в кресло градоначальника. Его кандидатуру в качестве главы облцентра сегодня, 28 марта, утвердили депутаты городской думы. Помимо господина Исаева на должность претендовал глава Гагаринского района Саратова Владимир Бьятенко.

Фото: Саратовская областная Дума

Фото: Саратовская областная Дума

Михаил Исаев был назначен исполняющим обязанности мэра 12 февраля. До этого он занимал пост главы Энгельсского района Саратовской области. Губернатор Роман Бусаргин тогда заявил, что экс-мэр «досконально знает свой родной город и заслужил уважение как честный и ответственный человек».

Напомним, в 2011 году Михаил Исаев избирался депутатом Госдумы («Единая Россия»), через год был делегирован в Совет федерации от законодательной власти региона, а в 2017-м стал мэром облцентра. На этом посту он находился до 2022 года, после чего избрался в заксобрание и возглавил его в качестве спикера.

Божена Иванова

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