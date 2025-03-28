Тайвань обвиняет крупного китайского производителя чипов в промышленном шпионаже

Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня сообщило о проведении расследования в отношении крупнейшего китайского производителя чипов SMIC. Расследование началось в декабре 2024 года и затронуло еще 10 китайских компаний. С 18 по 27 марта 2025 года более 180 сотрудников бюро были мобилизованы для проведения обысков в 34 локациях и допросов 90 человек. В результате проверки SMIC выяснилось, что китайская компания использовала юридическое лицо, зарегистрированное на Самоа, в качестве прикрытия для создания дочерней компании на Тайване под видом иностранных инвестиций. На самом же деле эта схема использовалась для найма специалистов с Тайваня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aly Song / Reuters Фото: Aly Song / Reuters

Тайвань не разрешает китайским компаниям вести предпринимательскую деятельность на острове, в том числе нанимать местных специалистов, без официального разрешения правительства. Однако было зафиксировано много случаев, когда китайские технологические компании открывали представительства на Тайване и выдавали себя за иностранные или местные фирмы. С 2020 года тайваньские власти завели дела уже против сотни китайских компаний за попытки незаконного найма тайваньских специалистов. По мнению ряда аналитиков, китайские компании пытаются получить доступ к передовым технологиям в сфере производства полупроводников, поскольку легальный доступ к западным и тайваньским технологиям Китаю практически закрыт из-за многочисленных санкций США.

Кирилл Сарханянц