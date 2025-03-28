Мэр Ставрополя занял 12 место в национальном рейтинге градоначальников

Глава Ставрополя Иван Ульянченко занял 12-е место в национальном рейтинге мэров за первый квартал 2025 года. Исследование проведено Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставрополя Фото: Администрация Ставрополя

Эксперты отметили успешное развитие туристической отрасли под руководством господина Ульянченко. В 2024 году турпоток в Ставрополе вырос на 17% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 212,5 тыс. человек. Для подготовки к новому туристическому сезону были разработаны мероприятия и участие в международных выставках.

Особое внимание мэр уделяет безопасности. По его поручению был разработан адресный план по улучшению дорожной безопасности с установкой ограждений, знаков и светофоров на проблемных участках. Также Иван Ульянченко поручил создать базу благонадёжных мигрантов и усилить контроль за миграционными процессами.

В 2023 году Иван Ульянченко занимал 18-е место в том же рейтинге.

Николай Аксенов