Адвокаты Камилы Валиевой подали новую апелляцию на решение о ее дисквалификации

Адвокаты российской фигуристки Камилы Валиевой еще раз обжаловали решение о дисквалификации спортсменки, обвинив Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в «процессуальном мошенничестве», сообщает AP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камила Валиева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Камила Валиева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Защита Валиевой заявила, что доказательства, способные оправдать спортсменку по делу о нарушении антидопинговых правил, не были включены в отчет Спортивного арбитражного суда (CAS).

WADA по запросу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) наняло экс-главу лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, чтобы провести расследование по делу Валиевой. Руководство WADA приостановило следственный эксперимент Сожи, результаты которого могли бы поддержать версию Валиевой, утверждавшей, что запрещенный препарат попал в ее организм через клубничный десерт, приготовленный дедушкой фигуристки.

«Представление отчета профессора Сожи подтверждает процессуальное мошенничество, которое послужило мотивом для запроса о пересмотре»,— приводит слова адвокатов Валиевой AP.

«РИА Новости» со ссылкой на Федеральный суд Швейцарии сообщают, что последняя апелляция на решение о дисквалификации Валиевой зарегистрирована в декабре 2024 года.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу, в которой были обнаружены следы триметазидина. В январе 2024 года CAS дисквалифицировал ее на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России 2022 года. Также Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире Олимпийских игр 2022 года, из-за чего российские фигуристы были лишены золотых медалей и стали третьими.

В октябре 2024 Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации Валиевой.

Таисия Орлова