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Губернатор Ставрополья подписал распоряжение о начале весеннего призыва в армию

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал распоряжение о начале весеннего призыва с апреля по июль 2025 года. Призыву подлежат граждане России, родившиеся в период с 1995 по 2007 годы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Сергей Кравцов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Кравцов, Коммерсантъ

Для проведения призыва будут созданы основная и резервная комиссии. Председателем основной комиссии назначен губернатор Владимиров, его заместителем — военный комиссар края Игорь Кремлев. Секретарем станет Александр Калюкарин. В муниципальных округах также сформируют свои призывные комиссии.

Министерство здравоохранения Ставропольского края обеспечит медицинское обследование призывников и выделит места в инфекционной больнице для их размещения. Безопасность во время призыва будет обеспечивать МВД, а отправку новобранцев к месту службы возложат на сотрудников СКЖД в Минеральных Водах.

Николай Аксенов

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