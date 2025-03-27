Американский фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу на чемпионате мира

Американец Илья Малинин лидирует после исполнения короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне. Мужчины выступят с произвольными программами 29 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charles Krupa / AP Фото: Charles Krupa / AP

Действующий чемпион мира Илья Малинин чисто исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц-тройной тулуп и набрал 110,41 баллов. Вторым идет японец Юма Кагияма (107,09), третьим — казахстанский фигурист Михаил Шайдоров (94,77).

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет до 30 марта.

Таисия Орлова