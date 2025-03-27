Главные новости за 27 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Бренд Boca Room (ООО «Бока Рум») откроет второй мебельный шоурум в Петербурге на улице Профессора Попова, 23, летом 2025 года, сообщили в NF Group. Первая точка бренда появилась в городе два года назад. Опрошенные эксперты отмечают, что в этом году темпы роста мебельного рынка в Петербурге упадут из-за сокращения продаж новостроек. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Утром 27 марта сады и скверы Петербурга закрыли на традиционную весеннюю просушку, она займет около месяца. Речь, в первую очередь, идет о тех территориях, которые имеют ограждение. Это Юсуповский, Лопухинский, Румянцевский и Таврический сады, Казанский и Екатерининский скверы, сады Сан-Галли и Василеостровец, сквер Галины Старовойтовой.

Бывший начальник ГУФСИН РФ по Пермскому краю Юрий Лымарь 25 марта стал индивидуальным предпринимателем в Петербурге. Об этом свидетельствуют данные сервиса «СПАРК-Интерфакс». Он будет заниматься арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Сына знаменитого спортивного комментатора Николая Озерова, который является бывшим главой администрации муниципального образования Загорянский в Подмосковье, задержали у дома на Почтамтской улице в Петербурге. Чиновник находился в федеральном розыске по подозрению в получении взятки. Его уже поместили под стражу и в скором времени этапируют в СИЗО №1.

ОАО «РЖД» скорректирует документацию по планировке территории для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Речь идет об участке дороги до границы Ленинградской области. Уведомление о принятии РЖД решения о корректировки проекта опубликовали на сайте Смольного. Срок подготовки документации по планировке участка определен до 25 июня 2025 года.

В Петербурге выставили на торги бизнес-центр класса А Pulkovo Sky. Начальная стоимость объекта определена в 5,56 млрд рублей, минимальная — 4,06 млрд рублей, следует из информации на сайте Российского аукционного дома (РАД). Здание высотой 14 этажей спроектировано как три сообщающихся между собой административных корпуса общей площадью 50,6 тыс. кв. м.

Власти РФ подвели итоги грантового конкурса и распределили российские вузы по объему финансирования на 2025 год. В число победителей вошли СПбГУ, Санкт-Петербургский государственный электротехническим университет ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина) и Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I. Они получат по 210,1 млн рублей, которые направят развитие передовых инженерных школ.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что итальянская компания Ariston, решившая вернуться на рынок РФ, сможет продолжить развивать производство водонагревателей и отопительного оборудования под Всеволожском. В самой компании подчеркнули, что намерены возобновить свою деятельность с российским местным руководством, полностью соблюдая существующие санкции.

Атомный ледокол «Якутия», который строился на Балтийском заводе по заказу Росатома, направится из Петербурга на Северный морской путь (СМП) первого или второго апреля. Судно вошло в состав атомного флота РФ. Об этом 27 марта в рамках международного арктического форума сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановления о назначении двух новых руководителей районных администраций. Они сменились в Красносельском и Приморском районах города. Руководить первым с 31 марта будет Ольга Акацевич, занимавшая ранее пост начальника Госжилинспекции. Врио главы второго станет Богдан Заставный, до того возглавлявший комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Комитет по транспорту и кикшеринговые компании — «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» — подписали 27 марта обновленное соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городе. Впрочем, никакие принципиальные моменты в документе не изменились. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

В квартире жилого дома на Выборгском шоссе, 5А в городе Приморске 27 марта прогремел взрыв, вследствие чего произошел пожар. В результате ЧП два человека погибли, еще трое пострадали. Изначально сообщалось о возможном взрыве бытового газа, однако позднее в оперативных службах данную информацию не подтвердили. На месте работает Следственный комитет.

В первом матче плей-офф Кубка Гагарина в серии с московским «Динамо» петербургский хоккейный клуб СКА потерпел поражение на льду «ВТБ Арены». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе столичного клуба отличились Дилан Сикьюра, Павел Кудрявцев и Никита Гусев. Единственная заброшенная шайба у армейцев Петербурга на счету Захара Бардакова. Следующий матч серии «Динамо» и СКА проведут между собой в субботу, 29 марта.