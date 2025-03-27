Сына комментатора Озерова задержали в Петербурге по подозрению в получении взятки
Сына знаменитого спортивного комментатора Николая Озерова, который является бывшим главой администрации муниципального образования Загорянский в Подмосковье, задержали у дома на Почтамтской улице в Петербурге, сообщает 78.ru.
Чиновник находился в федеральном розыске по подозрению в получении взятки. Его уже поместили под стражу и в скором времени этапируют в СИЗО №1. Следствие считает, что Озеров-младший в июле 2012 года, используя должностное положение, получил особо крупную сумму денег от участников дачного некоммерческого партнерства. Дело было возбуждено в 2018 году.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что курьер-доставщик стал фигурантом дела за попытку дать взятку сотрудникам ГАИ. Уроженец одного из среднеазиатских государств, на которого хотели составить протокол за езду без шлема, предложил полицейским 10 тыс. рублей.