Сына комментатора Озерова задержали в Петербурге по подозрению в получении взятки

Сына знаменитого спортивного комментатора Николая Озерова, который является бывшим главой администрации муниципального образования Загорянский в Подмосковье, задержали у дома на Почтамтской улице в Петербурге, сообщает 78.ru.

Чиновник находился в федеральном розыске по подозрению в получении взятки. Его уже поместили под стражу и в скором времени этапируют в СИЗО №1. Следствие считает, что Озеров-младший в июле 2012 года, используя должностное положение, получил особо крупную сумму денег от участников дачного некоммерческого партнерства. Дело было возбуждено в 2018 году.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что курьер-доставщик стал фигурантом дела за попытку дать взятку сотрудникам ГАИ. Уроженец одного из среднеазиатских государств, на которого хотели составить протокол за езду без шлема, предложил полицейским 10 тыс. рублей.

Андрей Маркелов