Reuters: США перестали вносить взносы в ВТО

США не внесли взносы в фонд Всемирной торговой организации (ВТО) за 2024 и 2025 годы, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников. Это связано с программой Дональда Трампа по сокращению федеральных расходов.

Согласно документам ВТО, США должны вносить около 11% от общего бюджета торговой организации. В 2024 году годовой бюджет ВТО составил 205 млн швейцарских франков ($232 млн). Таким образом, США должны были внести в прошлом году около $25 млн. Однако представитель США заявил на заседании ВТО 4 марта, что выплаты его страны в бюджет организации на 2024 и 2025 годы заморожены. Это связано с пересмотром всех бюджетных трат США на отчисления в международные организации. По словам двух источников Reuters, присутствовавших на заседании, представитель США добавил, что проинформирует ВТО об итогах проверки, но не указал, в какие сроки она будет закончена.

Правила ВТО предполагают введение карательных мер в отношении стран, которые не платят взносы. Однако санкции вводятся, только когда платежи просрочены на год. Чем дольше страна не платит долг по взносам, тем серьезнее санкции.

По данным источников Reuters, США уже внесены в первую категорию должников из трех. Она подразумевает запрет для представителей стран-должников на председательствование в органах ВТО и на доступ к официальным документам. Применены ли эти санкции к США или еще нет, агентство выяснить не смогло.

Кирилл Сарханянц