Издательству Individuum отказали в участии в книжной ярмарке Non/fiction

Заявку издательства Individuum на участие в книжной ярмарке Non/fiction не приняли, сообщается в Telegram-канале издательства. Ярмарка пройдет в Гостином Дворе с 10 по 13 апреля. Причины отклонения заявки неизвестны. Стенд со своими книгами Individuum планирует разместить в рюмочной «Барка», расположенной по тому же адресу, что и Гостиный Двор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы старательно пытались узнать причины ее отклонения, однако так и не получили ответа — ни официального, ни неофициального»,— сообщили представители. Они отметили, что «в жизни каждого издательства бывают моменты, когда оно заходит не в ту дверь».

Новинки Individuum, которые планировалось показать на Non/fiction, будут представлены в рюмочной с 12:00 до 18:30 в дни проведения самой ярмарки. Среди них книги «Бражники и блудницы. Как жили, любили и умирали поэты Серебряного века» Максима Жегалина, «Книга о Граде женском» Кристины Пизанской, «Вспышка. Неизвестная история ВИЧ в СССР» историка Ирины Ролдугиной и культуролога Катерины Сувериной

Также с 10 по 13 апреля издательство планирует провести собственный фестиваль под названием «''Бражники'' — и напиться!». Партнером фестиваля выступит образовательный проект «Зинзивер». Мероприятия будут проходить на двух площадках в Москве — «Дежурной рюмочной» на Новом Арбате и «Книжном в Клубе» на Покровском бульваре.

Полина Мотызлевская