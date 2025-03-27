Жительница Ярославля вернула китайскому бизнесмену долг отца в 41 млн

В Ярославле судебные приставы заставили местную жительницу выплатить 41 млн руб. предпринимателю из Китая. Об этом рассказали в пресс-службе областного УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве сообщили, что ранее два бизнесмена переехали в Россию из Китая и решили построить жилой комплекс. Один дал другому в долг 3 млн юаней на строительство, договор решили не составлять из-за долгой дружбы.

Однако через несколько лет бравший в долг бизнесмен умер, и второй предприниматель решил обратиться в суд, чтобы вернуть деньги. Суд обязал выплатить долг и проценты по нему дочь умершего предпринимателя.

«Чтобы побудить должницу выплатить столь крупную сумму, судебные приставы вынесли постановление о запрете на совершение действий по регистрации в отношении принадлежащих ей 67 объектов недвижимости, наложили арест на денежные средства, находящиеся на ее расчетных счетах»,— сообщили в управлении Федеральной службы и добавили, что это вынудило жительницу города вернуть деньги.

Алла Чижова